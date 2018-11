"America First" frisst seine Kinder

Detroit/Washington. (rs) Für Donald Trump war die Schuldfrage rasch geklärt. General Motors (GM) müsse nur ein Auto auf den Markt bringen, das sich in den USA gut verkaufe und die Produktion in China einstellen, sagte der US-Präsident nur kurz, nachdem Amerikas größter Autohersteller seine milliardenschweren Sparpläne bekanntgemacht hatte, gegenüber Reportern. Er sei nicht glücklich mit der Entscheidung des Konzerns und habe dies GM-Chefin Mary Barra auch in einem "harten Telefonat" mitgeteilt.

Auf Twitter drohte Trump später dem Autohersteller mit der Streichung von Subventionen. Trumps Regierung prüfe derzeit, alle staatlichen Zuschüsse an GM einzustellen, darunter jene für Elektroautos.





Dass es einen klaren Schuldigen für die Schließung mehrerer Werke und die Streichung jedes sechsten GM-Arbeitsplatzes in Nordamerika gibt, ist für Trump wichtig. Denn für den 72-Jährigen beginnt bereits in 18 Monaten der Wahlkampf für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus, und für viele Wähler wird der Urnengang wohl auch eine Abstimmung darüber sein, wie viel von seinem "America First"-Versprechen der Präsident auch tatsächlich umgesetzt hat. So hatte Trump erst im Juli 2017 Youngstown besucht, einen Nachbarort von Lordstown, wo nun in der GM-Fabrik endgültig die Lichter ausgehen sollen. Der Präsident beschwor die Arbeiter damals, nicht aus der strukturschwachen Region in Ohio wegzuziehen. All die verloren gegangenen Arbeitsplätze würden in seiner Amtszeit wieder zurückgeholt werden, versicherte er.

Dass im Rustbelt, der schon seit vielen Jahren mit Abwanderung und Betriebsschließungen kämpfenden Industrieregion im Nordosten der USA, nun wieder Jobs verloren gehen, lässt sich allerdings nicht nur einer verfehlten Modellpolitik zuschreiben, die die Liebe der US-Käufer zu großen Pick-up-Trucks nicht ausreichend berücksichtigt hat.

Neue Zölle gegen China

So hat Barra die Streichung von 15.000 Jobs nicht nur mit der geplanten GM-Elektrooffensive und dem schwächelnden Limousinen-Absatz begründet, sondern auch mit den zuletzt deutlich gestiegenen Kosten. Konkret aufgeschlüsselt hat sie diese zwar vorsichtshalber nicht, doch es gibt kaum Zweifel, was die GM-Chefin damit meint. Denn wie die anderen US-Autobauer, die ebenfalls von einer stark internationalisierten Lieferkette abhängen, hat auch GM in den vergangenen Monaten den von Trump mit China angezettelten Handelskrieg zu spüren bekommen. So musste das Unternehmen allein im vergangenen Quartal 300 Millionen Dollar an Mehrkosten durch die von Trump auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängten Strafzölle verkraften. Und bereits im Juli hatte der Autobauer in einer Stellungnahme gegenüber dem US-Handelsministerium davor gewarnt, dass Einfuhrabgaben letztlich zu einem "kleineren GM" führen könnten.