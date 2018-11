Geldhäuser bauen Risiken ab

Brüssel/Berlin. Die europäischen Banken machen Fortschritte beim Abbau von Problemkrediten. Die Wackeldarlehen in den Bilanzen von EU-Geldhäusern seien im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent aller Kredite gefallen, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.

Die in der Finanzbranche als "non performing loans" bekannten Kredite sind Resultat der Finanz- und Weltwirtschaftskrise von 2008 und 2009. Firmen und Haushalte hatten damals massive Probleme, das von Banken geliehene Geld zurückzuzahlen. Faule Kredite sind bis heute eine der größten Gefahren für die Stabilität der Banken.





Über die nächsten Schritte zu Stärkung des Finanzsystems wie den Aufbau einer Sicherung für Sparerguthaben beraten die europäischen Finanzminister am Montag. Mitte Dezember werden sich die EU-Staats- und Regierungschefs mit dem Thema befassen.

Daher drängte EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis nicht nur auf einen weiteren Risikoabbau, sondern auch auf eine Einigung zu weiteren Maßnahmenpaketen für die Bankenunion. Umstritten ist dabei nicht zuletzt die gemeinsame Einlagensicherung. Deutschland und ebenso Österreich zeigten sich bisher skeptisch, weil zuerst eine Risikoreduzierung im Bankenbereich Platz greifen müsse.

Ringen um Eurozonen-Budget

Dombrovskis forderte auch raschere Fortschritte bei der Kapitalmarktunion. Diese spiele eine Schlüsselrolle für die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion und des Euro. Stärker integrierte Finanzmärkte könnten Schocks besser auffangen, sodass diese beim Steuerzahler gar nicht erst ankommen. Tiefere Kapitalmärkte in Europa würden ebenso dazu führen, dass die Marktteilnehmer in ihren täglichen Geschäften den Euro stärker nutzen.

Wie sich die deutsche Regierung die weitere Entwicklung der Wirtschaftsunion vorstellt, legte unterdessen in Berlin Finanzminister Olaf Scholz dar. In einer Rede in der Humboldt-Universität verlangte er von Deutschland mehr Engagement und Kompromissbereitschaft, um Europa zu einen und zu stärken.

Seine Vorschläge auf finanzpolitischer Ebene sind freilich bereits bekannt. So plädiert Scholz für eine gemeinsame EU-Berechnungsbasis für die Körperschaftssteuer, eine internationale Firmen-Mindestbesteuerung, den Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM zu einem Währungsfonds. Auch ein Eurozonen-Budget hält er für eine gute Idee.

Zudem sprach sich der Minister für gemeinsame Sozialstandards in Europa aus. So hält er den Vorschlag für diskussionswürdig, Mindestlöhne in Europa so festzulegen, dass sie mindestens 60 Prozent des jeweiligen mittleren Lohnes entsprechen.

Gleichzeitig bekräftigte Scholz seine Skepsis gegenüber einer gemeinsamen Einlagensicherung. Diese werde es erst auf lange Sicht geben.