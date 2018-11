Danske-Bank-Geldwäscheskandal gefährdet Finanzstabilität

Die Danske Bank steht im Verdacht, über ihre Niederlassung in Estland zwischen 2007 und 2015 dubiose Gelder in Höhe von 200 Milliarden Euro transferiert zu haben. Staatsanwälte in Dänemark, Estland und den USA ermitteln.

© APAweb/REUTERS, Ints Kalnins

