Märkte nach G20-Gipfel optimistisch

Frankfurt am Main/New York. (red) Deutliche Signale der Entspannung im US-Handelskonflikt mit China und im EU-Haushaltstreit mit Italien waren am Montag Anlass für Börsen-Höhenflüge. Der deutsche Aktienmarkt ging mit einem furiosen Start in die neue Woche. Der DAX stieg um mehr als 2,2 Prozent, auf 11.510 Punkte und knackte die wichtige Hürde von 11.400 Punkte. In der Vorwoche war er drei Mal an dieser Schwelle gescheitert.

Deutsche Automanager in USA

Beim G20-Gipfel in Buenos Aires vereinbarten die Vereinigten Staaten und China einen Waffenstillstand in ihrem zuvor erbittert geführten Zollkrieg. Neue Verhandlungen würden aufgenommen, um eine Lösung zu finden, lautete die Frohbotschaft nach dem Abendessen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Später ließ Trump via Twitter wissen, dass China eingewilligt habe, Zölle auf Autoimporte aus den USA zu senken und zu beseitigen.





Das G20-Ergebnis sei unter den gegebenen Umständen das Bestmögliche gewesen, lauten die Kommentare der Finanzexperten. Amerikas Gegner im Handelskonflikt hofften darauf, dass sich der US-Präsident mit minimalen Zugeständnissen der Gegenseite zufriedengeben würde, die er dann seinen Anhängern als Erfolg verkaufen kann. Darauf deutet die kurze Verhandlungsperiode von 90 Tagen hin, die nach US-Interpretation Teil der US-chinesischen Vereinbarung vom Wochenende ist. Fachleute weisen darauf hin, dass in derart kurzer Zeit die grundsätzlichen Probleme kaum zu lösen sind. Es rieche also einmal mehr nach einem oberflächlichen Kompromiss. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Annäherung in einer neuerlichen Eskalation ende.

In die Verhandlungen zwischen Italien und der EU kommt ebenfalls Bewegung. Italien will eine Eskalation in diesem Jahr vermeiden und hofft, vielleicht sogar das Defizitverfahren umschiffen zu können. "Das negative Wachstum der italienischen Wirtschaft im 3. Quartal legt jedoch das eigentliche Problem Italiens offen. Das Land benötigt dringend strukturelle Reformen. Aktuell erscheinen alle Wachstumsannahmen der italienischen Regierung extrem ambitioniert", weiß der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Aus Branchensicht profitierten die Aktien aus dem Automobilsektor am stärksten. Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen standen mit Gewinnen zwischen 4,8 und 6,2 Prozent an der DAXSpitze. Die deutschen Automanager wollen den G20-Burgfrieden zwischen China und den USA nutzen und reisen am Dienstag nach Washington. Dabei geht es darum, der US-Regierung die angedrohten Zölle auf europäische Autos auszureden.

Auch andere europäische Leitbörsen schrieben signifikante Kursgewinne. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,5 Prozent auf 3221 Zähler. Der FTSE in London gewann im Tagesverlauf 1,62 Prozent, der CAC-40 in Paris immerhin 0,96 Prozent. Für Kursgewinne am Rohölmarkt sorgte die ebenfalls auf dem G20-Gipfel getroffene Verständigung zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem saudi-arabischen Kronprinzen bin Salman auf eine Verlängerung des Kürzungsabkommens in das nächste Jahr.

Höhenflug für voestalpine

Auch am Tokioter Aktienmarkt war Freude angesagt. Der Nikkei-225 schloss mit plus 223,70 Punkten oder 1,00 Prozent bei 22.574 Zählern. Es war davon auszugehen, dass die US-Börsen im Tagesverlauf weiter zulegen würden. Die Wiener Börse präsentierte sich am Montagnachmittag mit fester Tendenz. Der ATX stand um 14.15 Uhr bei 3.126,26 Punkten, das war ein Plus von 51,32 Punkten bzw. 1,67 Prozent. Und verunsicherte Anteilseigner der voestalpine durften wieder Hoffnung schöpfen: Die Aktie setzte sich mit einem Plus von 4,60 Prozent auf 30.70 Euro an die ATX-Spitze.