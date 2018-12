Deutsche Autobauer sollen mehr in den USA produzieren

Washington. (reu/dpa) US-Handelsminister Wilbur Ross hat die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen vor einem Spitzentreffen in Washington zu mehr Produktion in den USA aufgefordert. "Unser Handelsdefizit bei Autos und Autoteilen mit Deutschland beträgt rund 30 Milliarden US-Dollar (26,5 Milliarden Euro). Das ist fast die Hälfte unseres gesamten Handelsdefizits mit Europa", sagte Ross dem Finanzsender CNBC.

Wichtig sei es, einen großen Teil der künftigen Elektroautoproduktion in die Staaten zu bekommen, sagte Ross. Aus der US-Regierung kommen allerdings widersprüchliche Signale. Der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, kündigte an, dass die Subventionen für Elektroautos abgeschafft werden sollen. Kudlow sagte auch, der Fokus in den Gesprächen mit den deutschen Autoherstellern liege nicht auf möglichen Zöllen. Allerdings habe Trump diese immer noch "im Köcher". Der Präsident hatte Strafzölle auf Autoimporte aus der EU von bis zu 25 Prozent angedroht. Ross machte die Einführung von Importzöllen auf Autos vom Verlauf von Verhandlungen abhängig.





Mandat liegt bei der EU-Kommission

Die Autobauer wollen Zölle natürlich abwenden. Formal haben sie dafür zwar kein Verhandlungsmandat. Konkrete Verabredungen über Handelsfragen müssten von der EU-Kommission getroffen werden. Die Konzerne setzen daher darauf, die Stimmung zwischen ihnen und der US-Regierung durch direkte Kontakte zu verbessern. Zu dem Treffen mit Handelsminister Ross und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer reisten hochrangige Delegationen an, darunter Daimler-Chef Dieter Zetsche und der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. Bei BMW fehlte der Vorstandsvorsitzende Harald Krüger, er wurde von Finanzchef Nicolas Peter vertreten.

Im Vorfeld hatten sie bereits versucht, die US-Regierung milde zu stimmen. BMW erwägt den Bau eines zweiten US-Werks, Volkswagen sucht dort einen Standort für Elektroautos, wofür Chattanooga im Bundesstaat Tennessee infrage kommt. Dort unterhält VW bereits ein großes Pkw-Werk. "Die deutschen Autobosse werden sicherstellen, dass die Leute in Washington das gleiche Verständnis über die Auswirkungen ihrer Politik haben wie der Bürgermeister von Chattanooga", sagte der stellvertretender Generaldirektor der Welthandelsorganisation WTO, Karl Brauner. Rund 10.000 Arbeitsplätze hingen von jedem in Chattanooga gebauten Auto ab, so der Bürgermeister der Stadt, Andy Berke.

Trumps Angebot an Xi

Trump hatte im Präsidentschaftswahlkampf versprochen, Industriearbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Nun ist er damit konfrontiert, dass General Motors bis zu 15.000 Stellen streichen und mehrere Werke schließen will. Mit den Sparplänen will der Autobauer Mittel freilegen, um die hohen Investitionen in die Elektromobilität und selbstfahrende Autos zu stemmen.

Zweiter Eckpunkt Trumps ist, das Handelsdefizit mit China zu verringern. Mit seinem Amtskollegen Xi Jinping hatte er beim G20-Gipfel in Buenos Aires vereinbart, die ursprünglich für Anfang Jänner anstehende nächste Runde von Strafzöllen auf Eis zu legen. Trump brachte nun eine Verlängerung der Frist ins Gespräch.