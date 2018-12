Deutsche Bahngewerkschaft verhandelt wieder - vorerst

Berlin/Wien. Auffällige Gelbwesten gab es am Montag nicht nur in Frankreich. Auch in Deutschland liefen jede Menge Personen mit neongelben und in diesem Fall auch mit neonorangenen Warnwesten herum und machten mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam. Doch handelte es sich nicht wie in Frankreich um eine breit angelegte Protestbewegung, sondern um Bahnmitarbeiter, die lärmend durch die Bahnhöfe zogen und so auf ihren Streik und ihre Tarifforderungen aufmerksam machten.

Für die Kunden brachte das nicht nur eine Lärmkulisse in manchen Bahnhöfen, sondern auch jede Menge Zugausfälle. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte mit ihrem Warnstreik, der von fünf bis neun Uhr morgens lief, große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt und damit Millionen Berufspendler getroffen. Auch in Österreich waren die Ausläufer dieser Aktion zu merken: Der Fernverkehr zwischen Salzburg und München musste eingestellt werden. Die Railjets von und nach Tirol, die normalerweise über die DB-Korridorstrecke fahren, mussten inneralpin über Zell am See umgeleitet werden und hatten dadurch eine um rund 90 Minuten verlängerte Fahrzeit.





Bahnreisende können aber in den kommenden Tagen wieder mit planmäßigeren Zügen rechnen. Die Gewerkschaft erklärte am Montag, die Bahn sei nach dem Ausstand auf die Gewerkschaft zugegangen. Man werde daher voraussichtlich am Dienstag wieder verhandeln, weitere Streiks werde es vorerst nicht geben. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen am Wochenende für gescheitert erklärt, nachdem die Bahn die seit zwei Monaten laufenden Gespräche vertagen wollte.

Mit dem Warnstreik wollte die EVG ihrer Forderung nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Die Auswirkungen überraschten den Konzern: "Dass der Streik so massiv wird, war zunächst nicht zu erwarten", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß. "Das war ein voller Erfolg", meinte hingegen EVG-Geschäftsführer Torsten Westphal. Tausende Mitarbeiter hätten sich am Ausstand beteiligt. Der Fernverkehr mit ICE und IC wurde komplett eingestellt, und in Ballungsräumen wie Frankfurt, Berlin oder München kam der Nahverkehr zum Erliegen.

Schwierige Situation für Bahn

Der Staatskonzern hatte der EVG laut eigenen Angaben eine Lohn-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro angeboten. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern wie im letzten Tarifvertrag auch die Wahl zu mehr Freizeit gegeben werden. Die Gewerkschaft hatte 7,5 Prozent mehr Lohn und Konzessionen bei den Arbeitsbedingungen verlangt.

Die Deutsche Bahn ist in einer äußerst schwierigen Situation, denn die Tarifverhandlungen, die sei derzeit auch mit der kleineren Lokführergewerkschaft führt, sind nicht die einzige Baustelle: Die Gewinne gehen zurück, gleichzeitig muss sie derzeit viel in die teils veraltete Infrastruktur investieren. Zudem mangelt es an Personal, weshalb die Bahn im nächsten Jahr 20.000 neue Mitarbeiter einstellen will.

Aufgrund dieses Personalmangel sowie wegen fehlender Züge und Engpässen im Netz haben sich Verspätungen bei Fernzügen gehäuft. Fast ein Drittel aller ICE und IC waren zuletzt verspätet.