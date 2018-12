General Motors fährt wieder bergab

(kle) Beim amerikanischen Autobauer General Motors (GM) ist der Aktienkurs am Montag in einem schwachen Börsenumfeld weiter abgebröckelt. Im Verlauf ging es mit dem US-Titel an der New Yorker Börse um 2,98 Prozent auf 33,66 Dollar nach unten.

Seit ihrem Jahreshoch von 45,52 Dollar im Juni hat sich die GM-Aktie somit um mehr als ein Viertel verbilligt. Geht man ein Jahr zurück, dann hat sie rund ein Fünftel ihres Wertes verloren.





Dabei sah es noch kürzlich so aus, dass sich der Kurs von seinem Jahrestief am 24. Oktober (30,56 Dollar) nachhaltig erholen könnte. Denn bis Anfang Dezember kletterte er - ausgehend von diesem Niveau - um fast 26 Prozent auf 38,45 Dollar. In diese Phase fiel auch die Ankündigung eines rigiden Sparprogramms bei GM. Sehr zum Missfallen von US-Präsident Donald Trump ist geplant, die Produktion zu drosseln, sieben Werke - vier davon in den USA - zuzusperren und 15 Prozent der Jobs zu streichen. Als Hauptgründe gelten der schwächelnde US-Absatz bei Kleinautos und gestiegene Materialkosten - etwa bei importiertem Stahl, für den Trump Sonderzölle eingeführt hat.

ATX 2.849,01 -2,95%+++DAX 10.622,07 -1,53%+++SMI 8.551,02 -2,17%+++FTSE-100 6.721,54 -0,83%+++EuroStoxx-50 3.016,99 -1,53%

