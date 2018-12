Harter Kampf in der Mobilbranche

Huawei - am Bild ein Kunde mit einem Handy - hat viel in Zukunftstechnologien investiert.

Vancouver. (reu/red) Die größte Gefahr für die nationale Sicherheit Chinas scheint derzeit von Kanadiern auszugehen. Denn am Donnerstag ist der nächste kanadische Staatsbürger in China verhaftet worden. Ein Geschäftsmann und Dolmetscher, der enge Verbindungen nach Nordkorea pflegt, wurde festgenommen. Schon Tage zuvor war ein kanadischer Ex-Diplomat, der nun für eine Denkfabrik arbeitet, vor Gericht gestellt worden. Der Vorwurf gegen beide: Gefährdung der nationalen Sicherheit.

Den beiden Kanadiern könnte ein Strick daraus gedreht werden, dass die beiden Organisationen, für die sie arbeiten, offenbar nicht in China registriert sind. Fraglich ist aber, ob sie überhaupt für diese in China waren. Und es ist wohl kein Zufall, dass die beiden Kanadier verhaftet wurden, kurz nachdem die Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgesetzt worden war. Die US-Justiz verlangt Mengs Auslieferung, weil sie Verbindungen zu einer Firma vertuscht haben soll, die trotz Sanktionen technische Geräte an den Iran verkauft haben soll.





China würde niemals einräumen, dass die Verhaftungen der Kanadier etwas mit dem Fall Meng zu tun habe, schreibt in der Onlineplattform Weibo der Herausgeber der chinesischen Zeitung "Global Times", Hu Xijin. Aber Peking nütze sämtliche legale Möglichkeiten, um eine Festnahem der Kanadier zu rechtfertigen. Nichts anderes hätten auch die USA und Kanada bei der Verhaftung von Weng gemacht.

Kanada in Zwickmühle

Kanadas Justiz und Regierung plädieren zwar dafür, den Fall der Huawei-Managerin nicht zu politisieren. Doch das ist schon längst geschehen. Und auch wenn Kanada den Fall rein juristisch beurteilen will, sitzt es zwischen den Stühlen. Wirtschaftlich abhängig ist das Land von den USA, wohin ein Großteil der Exporte geht. Gleichzeitig muss Kanada nun die Vergeltung Chinas fürchten, wenn Meng nicht die Heimreise antreten darf. Sie wurde gegen Kaution freigelassen und sitzt in ihrer Luxusvilla in Vancouver fest.

Der Fall könnte aber noch wesentlich weitere Kreise ziehen: China sieht ihn jedenfalls als Angriff auf sein wirtschaftliches Emporkommen an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bald auch US-Manager in China verhaftet werden. Und selbst manche amerikanische Kommentatoren stützen Chinas These, wonach die Anklage gegen Meng die Antwort Washingtons auf Chinas rasanten technologischen Fortschritt darstellt. Andere wiederum meinen, dass die US-Justiz lediglich ihrer Arbeit nachgegangen sei, und selbst Präsident Donald Trump angekündigt hatte, für Meng zu intervenieren, wenn das den Handelsstreit zwischen China und den USA beruhigt. Dabei kümmerte er sich aber offenbar wenig darum, wie weit er das überhaupt kann und darf.

Klar ist: Der Fall Meng zeigt auch, welche Schlacht in der Mobilbranche gerade stattfindet. Und Huawei hat hier vor allem beim neuen Mobilfunkstandard G5 die Nase vorn. Einige Staaten wollen aber nicht mit Huawei zusammenarbeiten. Sie befürchte, dass Huawei Informationen für die chinesische Regierung abzapft. Das konnte bisher nicht bewiesen werden, doch gibt es in China ein Gesetz, dass Konzerne zur Zusammenarbeit mit dem Staat verpflichtet.

Ausschluss von Huawei

In den USA ist Huawei von Staatsaufträgen ausgeschlossen. Auch die drei größten japanischen Telekomkonzerne NTT Docomo, KDDI sowie Softbank wollen künftig keine Ausrüstung von Huawei für bestehende wie auch kommende 5G-Netze einsetzen. Der frühere Staatsmonopolist BT in Großbritannien kündigte ebenfalls an, Huawei-Technologie aus bereits existierenden 3G- wie auch 4G-Netzen der übernommenen Tochter EE zu entfernen und bei 5G nahezu komplett auf Huawei zu verzichten. Im Gegenzug könnte aber auch China europäischen und US-Firmen aus der Mobil- und Technologiebranche das Leben schwer machen.