Die Hoffnung der Luftfahrt ist weiblich

2018 häuften sich die Flugverspätungen. Allein an Flughäfen in Österreich starteten täglich fast 80 Flüge verspätet oder fielen aus. Die wichtigste Ursache ist naheliegend: Es mangelt an Piloten. Das müsste nicht sein.

Die fehlenden Fachkräfte verschärfen das Problem der Flugverspätungen, die auf unvermeidbare Ursachen wie Unwetter zurückgehen. Laut der IATA, dem Dachverband der Fluggesellschaften, hat fast die Hälfte aller Luftfahrtunternehmen Schwierigkeiten, neue Piloten zu finden. Eine Besserung ist nicht in Sicht, wird doch für die nächsten 20 Jahre eine Nachfrage nach weiteren 637.000 Flugzeuglenkern prognostiziert. Bis 2036 wird laut Prognose der IATA das jährliche Passagieraufkommen auf 7,8 Milliarden steigen. Als Maximalwert werden sogar 11,5 Milliarden Passagiere angegeben.

Der Boom bereitet neben den Fluggesellschaften, die verstärkt auf größere Maschinen setzen müssen, auch den Anbietern der Infrastruktur Probleme, die an die Grenzen der Kapazitäten stoßen. Der Wiener Flughafen Schwechat erwartet im kommenden Jahr 10 Prozent mehr Reisende als heuer. International wird deshalb konsequent an Mega-Flughäfen gebaut, etwa in Istanbul oder in Peking, wo der neue Daxing Airport im Juni 2019 den Betrieb aufnimmt.



Prognosen der IATA. © IATA Prognosen der IATA. © IATA



Gleichzeitig sorgen die strukturellen Probleme bei den Airlines für finanzielle Einbußen. Laut AirHelp, einem Portal, das sich um die Rechte von Fluggästen kümmert, hatten allein 2018 mehr als 211.000 Fluggäste in Österreich Anspruch auf Entschädigungen in Höhe von bis zu 600 Euro pro Passagier.

Parallel sank der Branchengewinn heuer laut IATA um 12 Prozent. Die Airlines reagierten darauf mit steigenden Ticketpreisen und Gebühren. Sie versuchen die fehlenden Einnahmen auf ihre Kunden zu übertragen.

Wo bleiben die Frauen?

Das zentrale Problem ist und bleibt freilich, die Personalknappheit. Besonders gravierend ist es in den USA, wo laut der Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Zahl der Piloten zwischen 1987 und 2017 um 30 Prozent zurückging. Hauptgrund dafür waren die Konkurse von Fluggesellschaften in der Folge der Anschläge vom 11. September 2011. Mittlerweile ist hat auch die Luftwaffe Probleme und prognostiziert einen Fehlstand von 1000 Personen für 2022.

Dementsprechend sind die Aussichten für Einsteiger. Die Fluggesellschaften konkurrieren mit großzügigen Unterstützungen bei der Ausbildung, Einstellungsboni bei Vertragsunterzeichnung und diversen Nebenleistungen.

Denkbar wäre zudem die gezielte Förderung von Nachwuchs-Pilotinnen. Laut der International Society oft Women Airline Pilots beträgt der Frauenanteil bei den 34 größten Linien gerade einmal 5,18 Prozent. Schlusslichter sind Emirates und Norwegian.

Tips, wie man den Frauenanteil erhöht, kann man sich auch in Indien holen, wo bereits mehr als 12 Prozent der Cockpits weiblich besetzt sind. Das sind beinahe dreimal soviele wie in den USA, und die Tendenz auf dem rasch wachsenden Flugmarkt des Subkontinents ist steigend.



Modell des Flughafens Peking-Daxing © N509FZ – CC 4.0 Modell des Flughafens Peking-Daxing © N509FZ – CC 4.0



Am Anfang steht zweifellos der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit. Dazu kommen zusätzliche Maßnahmen wie ein eigener Sicherheits- und Beförderungsdienst für die Pilotinnen in den Nachtstunden. Ein wesentlicher Faktor sind zweifellos Hilfestellungen bei der langwierigen Ausbildung, wie sie etwa die British Women Pilots‘ Association mit Rat und Tat in der Form von Kreditbürgschaften bietet.

In Indien werden darüber hinaus die Pilotinnen als moderne Role Models den traditionellen patriarchalischen Vorstellungen gegenübergestellt. Durchaus mit Erfolg, wie die Agentur Reuters kürzlich berichtete. Beim Luftfahrtscollege Bombay Flying Club ist der Anteil der Schülerinne heuer auf ein Viertel gestiegen.

(Quellen: AirHelp, FAA, IATA, USAF)