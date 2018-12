Mehr Jobs für ältere Arbeitnehmer

Frankfurt. Der Arbeitsmarkt in der Eurozone hat sich verändert: Denn das Job-Wachstum in den vergangenen Jahren kam vor allem älteren, gut ausgebildeten Arbeitnehmern zugute. Das geht aus einer Untersuchung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor.

Die Autoren der Studie untersuchten die Veränderungen, die der Arbeitsmarkt vom zweiten Quartal 2013 bis zum dritten Quartal 2018 durchgemacht hat. Das zweite Quartal 2013 wurde deshalb ausgewählt, weil damals die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Arbeitsmarkt am stärksten waren.





Seit damals sind rund 9,6 Millionen neue Arbeitsplätze dazugekommen. Der Großteil dieser Jobs, und das ist wohl das überraschendste Ergebnis dieser Studie, ging an ältere Arbeitnehmer. Die Gruppe der 55- bis 74-Jährigen besetzte nämlich mehr als sechs Millionen dieser neu geschaffenen Jobs, das waren rund zwei Drittel. Vor der Krise ging nur ein Drittel der Jobs an diese Gruppe.

Ausbildung entscheidend

Die EZB gab mehrere Gründe für diesen Trend an: Zunächst einmal altert der Kontinent, weshalb der Gesamtanteil dieser Bevölkerungsgruppe auch am Arbeitsmarkt gewachsen ist. Dann befinden sich in dieser Altersgruppe mittlerweile mehr gut ausgebildete Leute als früher, was ihre Chancen am Arbeitsmarkt erhöht. Als wichtigster Grund wird aber genannt, dass sich das Pensionsantrittsalter durch verschiedene Reformen erhöht hat und ältere Arbeitnehmer daher länger berufstätig bleiben.

Darüber hinaus zeigt die Studie auf, dass sich eine Entwicklung, die es schon vor der Krise gegeben hat, fortsetzt: Eine gute Ausbildung ist immer entscheidender. Sieben Millionen der neu geschaffenen Jobs gingen an Leute mit Universitäts- oder Fachhochschulausbildung. In der Bevölkerungsgruppe, die nur über einen Pflichtschulabschluss verfügt, gingen hingegen mehr als eine Million Arbeitsstellen verloren.

Auch geografisch hat der Jobzuwachs eine andere Richtung genommen. In Mitteleuropa sind viele Jobs hinzukommen - vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich oder der Slowakei ist der Arbeitsmarkt gewachsen. Vor der Krise waren in Spanien mit seinem Boom am Immobilien-Sektor die meisten neuen Jobs entstanden.