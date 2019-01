Banca Carige unter Zwangsverwaltung gestellt

Frankfurt/Mailand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beim angeschlagenen Kreditinstitut Banca Carige die Daumenschrauben gezogen: Italiens zehntgrößte Bank wurde unter Zwangsverwaltung gestellt, die Aktie vom Handel an der Mailänder Börse ausgesetzt. Die Bankenkontrolleure setzten Aufsichtsratschef Pietro Modiano und Carige-Chef Fabio Innocenzi zusammen mit dem Juristen und Bankenspezialisten Raffaele Lener als Interimsverwalter ein. Die bisherigen Führungsgremien wurden aufgelöst.

Wie Carige mitteilte, sollen die Übergangsverwalter die Stärkung der Kapitalbasis und die Partnersuche vorantreiben sowie Gespräche mit dem Einlagensicherungsfonds der Banken aufnehmen. Die EZB hatte vom Institut gefordert, ihren Kapitalpolster aufzustocken und nach einem Fusionspartner Ausschau zu halten. Als ein möglicher Käufer wurde an der Gerüchtebörse auch die Bank-Austria-Mutter UniCredit genannt, die am Mittwoch Kommentare verweigerte.





Die Carige-Aktie war zuletzt unter Druck geraten, nachdem Ende Dezember eine 400 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung für das schwächelnde Institut am Widerstand des größten Aktionärs gescheitert war. Die Stahlgruppe von Vittorio Malacalza hatte sich bei der Aktionärsversammlung am 22. Dezember der Stimme enthalten.

Absturz an der Börse

Malacalsza hält einen Anteil von 27,5 Prozent am Geldhaus. Als Bedingung für seine Zustimmung zu einer Kapitalaufstockung hatte der Hauptaktionär die Vorlegung eines Entwicklungsplans gefordert. Dieser soll aber erst im Februar vorgestellt werden. Nachdem die Kapitalerhöhung nicht beschlossen werden konnte, waren zwei Aufsichtsratsmitglieder zurückgetreten.

Die Familie Malacalza hat bisher insgesamt mehr als 400 Millionen Euro zum Aufbau ihres Anteils an der Bank investiert, der an der Börse mittlerweile nur noch 20 Millionen Euro wert ist.

Das Geldhaus kämpft schon lange mit Kapitalproblemen und faulen Krediten. Auf dem Spiel stehen 4300 Jobs. Beim jüngsten Stresstest der Europäischen Zentralbank ist sie als "anfällig" eingestuft worden. 2017 retteten bereits andere italienische Geldhäuser das Institut, indem sie deren 320-Millionen-Euro-Anleihe kauften. Am Markt hatte die Banca Carige zuvor keine Investoren dafür gewinnen können.

Die Entscheidung der EZB, sie nun unter Zwangsverwaltung zu stellen, sorgte für Nervosität an den Finanzmärkten. Der italienische Bankenindex und der Index für die Banken der Euro-Zone fielen um jeweils rund 2,5 Prozent.

Unter der jahrelangen Konjunkturflaute, der schwachen Gewinnkraft der Branche und einem Berg an faulen Krediten leiden in dem hoch verschuldeten Land mehrere Geldinstitute. Zu den größten Sorgenkindern gehört die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena. Das 1472 gegründete Institut aus der Toskana wurde mit dem Geld der Steuerzahler vor dem Zusammenbruch bewahrt. Es hat nun ein Paket notleidender Kredite in der Größenordnung von 3,5 Milliarden Euro verkauft, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Die toskanische Bank hat sich indes mit den Gewerkschaften auf die Umsetzung eines Plans geeinigt, der den freiwilligen Austritt aus der Bank von 650 Mitarbeitern bis April vorsieht. 1800 Mitarbeiter hatten die Bank bereits 2018 verlassen. Der Plan sieht insgesamt den Abbau von 4800 Jobs bis Ende 2021 vor.