Mehr als 300.000 VW-Besitzer fordern Schadenersatz

Wolfsburg. Mehr als 300.000 Besitzer von Autos des VW-Konzerns mit manipulierter Abgassteuerung fordern Schadenersatz. Bis zum 28. Dezember hätten sich 294.000 VW-Besitzer in die Liste für die Musterfeststellungsklage (MFK) eingetragen, sagte der Sprecher des deutschen Bundesamtes für Justiz, Thomas Ottersbach. Bis zum 31. Dezember hätten sich noch viele weitere Menschen bei der vom Bundesamt geführten Liste angemeldet, sodass die MFK gegen VW von deutlich mehr als 300.000 Menschen getragen werde.

Das Instrument der Musterfeststellungsklage ist erst seit Anfang November 2018 in Deutschland in Kraft. Verbraucherschützer können damit stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Die Verbraucher selbst tragen dabei kein finanzielles Risiko. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen will mit seiner Klage erreichen, dass Dieselfahrer, die vom Rückruf bei Volkswagen betroffen sind, für den Wertverlust ihrer Fahrzeuge entschädigt werden. Ziel ist, dass sie den Kaufpreis erstattet bekommen. Jetzt-Politiker Peter Kolba meint, dass sich auch Österreicher der deutschen Musterklage anschließen können.





Wann verjähren Ansprüche?

Nach bisheriger Lesart verjährten die Schadensersatzansprüche gegen Volkswagen am 31. Dezember 2018. Mit dem Eintrag in die Liste wird diese Verjährung unterbrochen. Laut Ronny Jahn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen ist die Berechnung der Verjährung allerdings umstritten. Aus seiner Sicht ist sie für alle potenziell rund 2,5 Millionen geschädigten VW-Besitzer mit Einreichen der MFK vorerst gestoppt.

VW-Kunden hätten dann bis einen Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung Zeit, sich in die Liste eintragen zu lassen. Einen Termin für die mündliche Verhandlung gebe es nach Angaben Jahns noch nicht.