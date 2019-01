Ein wackliger Burgfrieden

Tesla-Chef Elon Musk und der Shanghaier Bürgermeister Ying Yong legten den Grundstein für die erste Fabrik des US-Elektroautobauers in China. © reuters/Aly Song Tesla-Chef Elon Musk und der Shanghaier Bürgermeister Ying Yong legten den Grundstein für die erste Fabrik des US-Elektroautobauers in China. © reuters/Aly Song



Peking/Washington. (rs) Noch sieht das Gelände im Industriegebiet Lingang aus wie ein gerade frisch umgepflügter Acker. Doch schon im Sommer soll auf dem 865.000 Quadratmeter großen Areal am Rande der Millionenmetropole Shanghai eine gigantische Fabrik stehen, die im Vollbetrieb 500.000 Autos pro Jahr ausspuckt.

Gebaut werden sollen hier spezielle China-Versionen von Teslas Model 3, jenem Auto, mit dem der bisher im Luxussegment agierende US-Elektroautopionier hofft, den Massenmarkt zu erobern. Sie sollen vor allem deutlich günstiger sein als die besser ausgestatten Model-3-Varianten, die in den USA produziert werden, um auch für die aufstrebende chinesische Mittelschicht leistbar zu sein. "Erschwingliche Autos müssen auf dem Kontinent hergestellt werden, auf dem auch die Kunden leben", sagte Tesla-Chef Elon Musk, der am Montag zusammen mit dem Shanghaier Bürgermeister Ying Yong den Grundstein für die neue Fabrik legte.





Spielball der Geopolitik

Dass die in China produzierten Teslas deutlich billiger sein werden als ihre US-Pendants, liegt aber nicht nur an den niedrigeren Lohnkosten und der magereren Ausstattung. Mit der Gigafactory in Shanghai, in der sowohl die Autos als auch die für den Elektroantrieb benötigten Batterien hergestellt werden, hat sich für Tesla auch das Risiko minimiert, zum Opfer geopolitischer Spannungen zu werden, wie sie zuletzt vor allem im von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg sichtbar wurden. So hatte China als Vergeltung für die von Trump verhängten Einfuhrabgaben im Juli seinerseits diverse Zölle angehoben, unter anderem jene auf aus den USA importierten Elektroautos. Dem Branchenpionier aus dem kalifornischen Paolo Alto blieb angesichts der auf 40 Prozent gestiegenen Zollsätze nicht anderes übrig, als wenige Wochen später die Preise für die in China angebotenen Autos spürbar zu erhöhen.

Zu Jahresbeginn wurde die Einfuhrabgabe auf Elektroautos zwar wieder auf 15 Prozent reduziert, nachdem sich Trump und Chinas Präsident Xi Jinping beim G20-Gipfel in Buenos Aires Ende November auf einen 90-tägigen Waffenstillstand geeinigt hatten. Doch ob innerhalb der noch verbleibenden Zeit genügend Fortschritte erzielt werden können, um ein neuerliches Eskalieren des Konflikts zu verhindern, ist fraglich. So sind die zweitägigen Handelsgespräche, die am Montag in Peking begonnen haben, die ersten Verhandlungen zwischen den USA und China seit Xis und Trumps Zusammentreffen in der argentinischen Hauptstadt vor fünf Wochen. Zudem finden die Verhandlungen über den wie ein Schatten auf der Weltwirtschaft liegenden Konflikt vorerst nur auf Arbeitsebene statt.

Ein Treffen zwischen dem chinesischen Vizepremier Liu He und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer, der am Dienstag in Washington mit EU-Kommissarin Cecilia Malmström über den europäisch-amerikanischen Handelsstreit beraten wird, dürfte es - genügend Fortschritte vorausgesetzt - frühestens in der kommenden Woche geben.

Trump ist optimistisch

Sollte es bis zum 1. März keine Einigung geben, will Trump die Einfuhrabgaben auf weitere chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar von derzeit zehn auf 25 Prozent erhöhen. Der US-Präsident, der China mangelnden Marktzugang, zwangsweisen Technologietransfer und Produktpiraterie vorwirft, bemühte sich zuletzt aber darum, die Sorgen zu dämpfen, die durch den Regierungsstillstand in Washington noch verstärkt werden. "Die China-Gespräche laufen sehr gut", sagte der US-Präsident, der kurz davor mit Xi telefoniert hatte, am Sonntag. Die Sonderzölle seien sehr schmerzhaft für China. "Ich glaube wirklich, dass sie einen Deal machen wollen."