Genf. Auf dem Genfer Autosalon stellen die Konzerne viele neue Hybridautos und seriennahe E-Auto-Studien vor - aber ob der Kunde sie auch kauft, darüber gehen die Erwartungen weit auseinander. Die Zeit drängt, denn 2021 greifen die härteren Regeln aus Brüssel. Sehr optimistisch zeigen sich BMW-Chef Harald Krüger und Audi-Chef Bram Schot. Wer einmal ein E-Auto gefahren sei, sei begeistert und gebe es nicht mehr her. 80 Prozent der Kunden wollten wieder ein E-Auto, so Krüger.

"Die Reaktion der Händler und Kunden ist extrem positiv", meint Schot. Audi will vollelektrisches Fahren mit dem kleineren SUV Q4 e-tron für breitere Kundengruppen erschwinglicher machen. In Genf stellte der Manager das seriennahe Modell des Autos, das nächstes Jahr gebaut werden soll, erstmals vor.

E-Autos in allen Segmenten

Skeptischer zeigt sich Dieter Zetsche. Zwar ist der noch amtierende Daimler-Chef ebenso wie Krüger optimistisch, die CO 2 -Vorgaben 2021 einzuhalten. Allerdings müssten die Kunden auch mitspielen. "Ich glaube, es ist auch bei den bisherigen Angeboten erkennbar, dass Elektromobilität im Grundsatz teurer ist als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren", sagt Zetsche. Einen Plan habe Daimler natürlich - aber ob die Kunden die Fahrzeuge auch kaufen und ob die Infrastruktur zum Laden dieser Autos mitwächst, darauf hätten die Autobauer weniger Einfluss.

Die deutsche Autoindustrie müsse rasch breitere Käuferschichten erschließen, um Strafen für Klimaverstöße zu vermeiden, so Autoverbandspräsident Bernhard Mattes in Genf. "Wir rollen das Angebot an E-Autos über alle Segmente aus, also auch in der Kompaktwagen- und Mittelklasse." "Wenn wir nur in den Bereich der Oberklasse gehen würden, könnten wir unsere CO 2 -Ziele nicht erreichen."

Für die Zeit nach 2021 hat die EU bereits weitere Vorgaben gemacht. Um den Ausstoß von CO 2 in den Jahren 2021 bis 2030 um 37,5 Prozent zu senken, müsse jeder zweite Neuwagen in Deutschland elektrifiziert sein, sagt Mattes. Deutsche Hersteller überließen nicht Tesla das Feld. Bei elektrifizierten Fahrzeugen hätten sie in Europa 46 Prozent Marktanteil. Sie investierten gerade 40 Milliarden Euro und seien in drei Jahren mit 100 E-Modellen auf dem Markt.

Der VW-Konzern will bis 2025 ein Viertel seiner Autos als Hybrid- oder reines E-Auto verkaufen. Dass andere Autohersteller die Elektroplattform MEB von VW für ihre Autos nutzen können, soll die Kosten für die E-Mobilität insgesamt senken. "Der MEB soll als Standard der E-Mobilität etabliert werden", meint VW-Konzernchef Herbert Diess in Genf - und verkündet einen ersten Partner: Der Elektrofahrzeughersteller E.Go des Aachener Professors Günther Schuh will die E-Technik von VW nutzen. Auch Kleinserienfahrzeuge mit geringer Stückzahl seien damit einfach und kostengünstig zu bauen, so Diess.

Jeeps als Hybride

Dagegen will der Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen für Elektroautos. "Wir nehmen den Weg mit den geringsten Kosten", so FCA-Chef Mike Manley. Die Frage sei aber einmal mehr die, ob die Kunden E-Autos kauften. Heute sei der Absatz in Europa sehr gering. Aber wenn der Markt sie verlange, werde auch Fiat Chrysler sie bauen.

Erst in einem Jahr will der Konzern zwei Jeeps als Hybride auf den Markt bringen und anschließend einen elektrifizierten Alfa-Romeo-SUV. Ob ein vollelektrischer Fiat-Kleinwagen, der auf der Messe als Konzeptfahrzeug präsentiert wurde, überhaupt in Serie geht, ist aber offen.