Frankfurt. (wak) Das Warten hat noch lange kein Ende. Seit März 2016 ist der Leitzins der Eurozone auf null. Und daran ändert sich auch im gesamten Jahr 2019 nichts. Das erklärte der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, nach der Zinssitzung am Donnerstag. Die Wirtschaft entwickelt sich nämlich nicht so, wie es die Notenbanker noch vor drei Monaten antizipiert hatten, als sie vorsichtig erklärten, den Leitzins wohl bis Sommer 2019 noch nicht anzutasten, was im Umkehrschluss hieß: Ab Herbst wäre der Bann gebrochen gewesen.

Doch nun ist der Plan in weite Ferne gerückt. Für heuer erwartet die Notenbank für die Eurozone aktuell (nur) noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent, wie EZB-Präsident Mario Draghi erklärte - vor drei Monaten waren es noch 0,6 Prozentpunkte mehr gewesen.

Man könne nicht viel anderes tun, als die Eurozone möglichst immun gegen Risiken zu machen, war Draghis Tenor. Seine Geldpolitik funktioniere zwar, aber gegen so manchen Einfluss von außen ist kein Kraut gewachsen: Dazu zählen die internationalen Handelskonflikte und die Frage, wie es nun mit dem Brexit weitergeht. Dennoch möchte Draghi nicht von der Gefahr einer Rezession in der Währungsunion reden, er weist nachdrücklich daraufhin, dass die Wirtschaft in der Eurozone noch immer expandiere. Wenn auch langsamer als gedacht.

Um die Währungsgemeinschaft widerstandsfähiger zu machen und die Wirtschaft anzukurbeln, hat der Rat der EZB erneut - und damit zum dritten Mal - beschlossen, Geldspritzen für Geschäftsbanken aufzulegen. Davon dürften etwa Banken im rezessionsgeplagten Italien profitieren. Die neuen Geldspritzen (TLTRO - Targeted Longer-Term Refinancing Operations) - sollen eine Laufzeit von zwei Jahren haben und ab September 2019 bis Frühjahr 2021 ausgegeben werden.

Geld für die Realwirtschaft

Wie sie genau ausgestaltet werden, wird erst bekanntgegeben. Mit solchen Krediten wird Geschäftsbanken die Möglichkeit gegeben, sich Geld zu extrem günstigen Konditionen auszuleihen, die sie im Idealfall an die Realwirtschaft weiter geben. Draghi gibt zu, dass bei der ersten Serie von TLTRO, 2014, das erste "T" für "Targeted", also "gezielt" gefehlt habe und ein Teil der Kredite von Banken dazu verwendet wurde, Staatsanleihen zu kaufen. Das war nicht im Sinne der Erfinder.

Mario Draghis Amtszeit als EZB-Chef läuft Ende Oktober nach acht Jahren aus. Alle Favoriten für seine Nachfolge sind männlich. Das ist auch der Personalpolitik auf einer unteren Ebene geschuldet: In dem sechsköpfigen EZB-Direktorium findet sich mit Sabine Lautenschläger eine einzige Frau (die auch seit 2014 die erste Frau in diesem Amt ist). Auch in dem Gremium des Erweiterten Rats der EZB, der neben dem EZB-Chef und seinem Vize alle 28 Notenbank-Governeure der Europäischen Union umfasst, ist nur eine Frau zu finden. Nämlich Chrystalla Georghadji, ihres Zeichens die Gouverneurin der Notenbank

Zyperns.