Algier/Wien. (klh) Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika hat aufgegeben. Nach wochenlangen Protesten will er nun doch nicht für eine fünfte Wahlperiode kandidieren. Die ursprünglich für den 18. April geplante Wahl werde verschoben, teilte das Präsidialamt am Montagabend mit. Premierminister Ahmed Ouyahia reichte seinen Rücktritt ein. Sein Amt übernimmt der bisherige Innenminister Noureddine Bedoui.

Der 82-jährige Bouteflika wurde seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 nur selten in der Öffentlichkeit gesehen und ist erst am Sonntag nach einer zweiwöchigen Behandlung in der Schweiz in sein Heimatland zurückgekehrt. Viele Algerier hielten Bouteflika nicht mehr für amtsfähig - eine Protestwelle hatte daher das nordafrikanische Land erfasst. Sie erreichte ihren Höhepunkt nach den Freitagsgebeten und am Wochenende, als in verschiedenen Städten des Landes zehntausende Algerier demonstrierten und viele Geschäfte aufgrund eines Streiks geschlossen blieben.

Der algerische Präsident Bouteflika tritt nach wochenlangen Protesten nun doch nicht für eine fünfte Wahlperiode an. - © AFP

Immer mehr entscheidende Akteure hatten sich sich von Bouteflika distanziert. Mehr als 1000 Richter kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, die Präsidentschaftswahl nicht zu beaufsichtigen, sollte Bouteflika erneut antreten. Einer der populärsten Imame Algiers betete am Freitag nicht mehr wie üblich für Bouteflika, sondern nur noch für das Land und das algerische Volk. Andere Imame beschwerten sich beim Ministerium für religiöse Angelegenheiten, dass dieses nicht ständig regimefreundliche Predigten verlangen soll. Selbst mehrere Abgeordnete der Regierungspartei FLN traten einem Fernsehbericht zufolge zurück und schlossen sich, wie einige Gewerkschafter, den Protesten an.

Doppeldeutig und etwas undurchsichtig hatte sich die Armee zu Wort gemeldet. Das Militär und das Volk hätten die gleiche Sicht auf die Zukunft, zitierte der staatliche Fernsehsender Ennahar den Generalstabschef Gaed Salah.

Vom Öl abhängig

Hohe Militärs sind Teil von dem, was die Algerier "le pouvoir", die Macht, nennen. Zu der zählen auch noch Funktionäre der Regierungspartei, Geheimdienstler und Geschäftsleute. Viele von ihnen sind der Öffentlichkeit nicht einmal bekannt, aber sie sind diejenigen, die die Macht in Händen halten. Die Presse wird streng kontrolliert, und auch wenn es Wahlen gibt, gilt das Parlament nur als Fassade, als Showbühne.