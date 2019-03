Chicago. Die jüngsten Hiobsbotschaften für Boeing können sich sehen lassen: Großbritannien hat seinen Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 Max gesperrt. Alle Flüge aller Airlines, die im Königreich landen, starten oder das Land überfliegen, sind verboten. Wenig später zogen Deutschland, Frankreich und Österreich nach und sperrten ihren Luftraum ebenfalls.

Davor hatte Boeing in einem ungewöhnlichen Schritt zugegeben, dass es ein Softwareproblem gibt. Am Sonntag ist zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten eine fast fabrikneue Maschine dieser Art in Äthiopien abgestürzt. Konkret geht es um ein Programm zur Fluglagestabilisierung (MCAS), bei dem es durch falsche Sensordaten zu Problemen kommen kann. Boeing betonte, dass die Piloten "immer in der Lage sind, die Flugkontrolle manuell außer Kraft zu setzen". Die 737 Max sei "ein sicheres Flugzeug". Man arbeite an einer "Verbesserung der Software", so Boeing. Das Software-Update solle "in den nächsten Wochen" in der 737-Max-Flotte erfolgen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA ordnete nicht an, dass alle Boeing 737 Max 8 am Boden bleiben müssen. Forderungen von US-Politikern nach Konsequenzen für Boeing werden aber lauter. Die FAA solle als Vorsichtsmaßnahme anordnen, dass die Flieger am Boden bleiben, so Ex-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney.

Behebung des Problems

"nur ein Knopfdruck"

Der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt hatte im Ö1-Mittagsjournal den Verdacht geäußert, dass ein Softwareproblem an den Abstürzen schuld sei. Bei den Unglücken seien Ähnlichkeiten aufgefallen, "die ins Auge stechen". Die Software dürfte kurz nach dem Start ohne sichtbaren Grund eingegriffen und die Nase der Maschine nach unten gedrückt haben. In den neuen Typus Boeing 737 Max wurde eine zusätzliche Software eingebaut, die dafür sorgt, dass die Flugzeugnase nicht zu hoch genommen wird. Diese dürfte sich eingeschaltet haben, obwohl der Flieger im Steigflug war. Die Piloten hätten "ziemlich verzweifelt versucht", die Nase nach oben zu nehmen. Und als diese wieder nach oben ging, habe die Software wieder eingegriffen und diese runtergedrückt. "Was sie (die Piloten, Anm.) nicht getan haben, was relativ einfach ist, diese Software, dieses System, einfach zu deaktivieren", meinte Großbongardt. "Das ist relativ einfach, das ist mehr oder weniger ein Knopfdruck."

Nach dem Unglück mit 157 Todesopfern, darunter drei österreichische Ärzte, beschlossen China, Indonesien, Südkorea und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft sowie eine Reihe weiterer Airlines wie die mexikanische Aeromexico oder die brasilianische Gol, Boeings modernisierten Mittelstreckenjet vorerst am Boden zu lassen. Australien lässt auf seinen Flughäfen keine Passagiermaschinen des Typs Boeing 737 Max 8 mehr starten und landen.

Ein Großteil der bisher weltweit eingesetzten 371 Boeing 737 Max heben dem Branchendienst Flightglobal zufolge vorübergehend nicht mehr ab, es bleiben inzwischen mindestens 130 der Flugzeuge am Boden. Eine klare Reaktion der gesamten Luftfahrtbranche gibt es bisher allerdings nicht. Andere Airlines, darunter die großen US-Gesellschaften American und Southwest sowie die norwegische Norwegian flogen die Maschinen vorerst weiter.

Boeing beharrt unterdessen auf der Sicherheit seiner nach zwei Abstürzen innerhalb eines halben Jahres stark in die Kritik geratenen Baureihe 737 Max. "Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit", so der Konzern. Das Unternehmen arbeite weiter mit Regulierern und Kunden zusammen, damit diese die nötigen Informationen erhielten.

Trump: "Flugzeuge werden

zu kompliziert"

US-Präsident Donald Trump hat sich unterdessen gegen den Einsatz von zu viel Computertechnologie in der Luftfahrtbranche ausgesprochen. "Flugzeuge werden viel zu kompliziert zum Fliegen", so Trump. Statt Piloten brauche es heutzutage Computerspezialisten. "Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich will keinen Einstein als meinen Piloten. Ich will großartige Flugprofis, die einfach und schnell die Kontrolle über ein Flugzeug übernehmen dürfen", so Trump.