Washington. Nach den jüngsten Abstürzen von Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 8 gerät die US-Luftfahrtbehörde FAA wegen ihrer Zertifizierungspraktiken unter Druck. So soll die FAA laut Brancheninsidern im vergangenen Jahrzehnt dazu übergangen sein, neue Flugzeuge großteils von externen Experten und den Herstellern selbst testen zu lassen. Auch Boeing-Mitarbeiter haben demnach dabei geholfen, die Maschinen des US-Konzerns sowie die damit einhergehenden Trainings-Prozesse für Piloten zu genehmigen.

Wegen Budgetkürzungen und dem stetig zunehmenden Luftverkehr habe die FAA immer mehr Prüfprozesse ausgelagert, berichteten Quellen aus der Branche der Nachrichtenagentur AFP. Boeing habe vor allem bei der Zertifizierung seines Unglücksmodells 737 MAX besonders Druck gemacht, weil Konkurrent Airbus mit seiner A320-neo-Familie kurz zuvor ein vergleichbares Mittelstrecken-Modell auf den Markt gebracht hatte. Die 737 MAX wurde als Variante ihrer Vorgängerin 737 Next Generation zertifiziert, obwohl sich ihre Motoren und Flug-Kontrollsysteme deutlich von dieser unterscheiden.

Mängel in den Sicherheitsanalysen

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" vom Wochenende untersucht das US-Verkehrsministerium schon seit dem ersten Absturz in Indonesien Ende Oktober, ob die FAA geeignete Standards und Analysen bei der Zulassung eines neuen Kontrollsystems genutzt habe. Eine Fehlfunktion des sogenannten MCAS, das verhindern soll, dass der Schub der Triebwerke im Steigflug derart stark wird, dass sich die Maschine nicht mehr gerade ausrichten lässt, gilt als mögliche Ursache der beiden Abstürze. Ähnlich wie die Maschine der indonesischen Lion Air war auch die am 10. März abgestürzte Boeing 737 MAX der

Ethiopian Air nach dem Start mit äußerst unregelmäßiger Flugkurve und -geschwindigkeit aufgestiegen und anschließend außer Kontrolle geraten.

Laut der "Seattle Times" enthielten die ursprünglichen Sicherheitsanalysen, die Boeing für seine neuen Flugzeuge an die Luftfahrtbehörde geschickt hatte, auch mehrere entscheidende Mängel. So sei etwa die Wirkungskraft des MCAS-Systems unterschätzt worden. Die bei Testflügen ermittelte Ausgleichswirkung sei vier Mal stärker gewesen als in den Unterlagen angegeben. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge hat es zudem starke Meinungsverschiedenheiten zwischen den FAA-Mitarbeitern am Boeing-Produktionsstandort Seattle und der Behördenzentrale in Washington gegeben.

Den beiden Flugzeugkatastrophen waren insgesamt 346 Menschen zum Opfer gefallen. Boeing empfahl seinen Kunden daraufhin, die rund 350 bereits ausgelieferten Maschinen vorerst am Boden zu lassen. Zuvor hatten allerdings schon viele nationale Behörden - die US-Aufsicht FAA fast als letzte - Startverbote für das Flugzeugmodell verhängt, das erst seit 2017 am Markt ist. Boeing hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die MCAS-Software binnen weniger Tage zu aktualisieren. Am Sonntag teilte der US-Flugzeugbauer mit, dass sich das Update bereits in der Schlussphase befinde. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht der Flugunfallermittler soll innerhalb der nächsten 30 Tagen veröffentlicht werden.