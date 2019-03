Frankfurt. (rs) Bisher hatte sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing öffentlich eher zurückhaltend darüber geäußert, ob es am Ende der kürzlich begonnenen Fusions-Verhandlungen mit der Commerzbank auch zu einem Zusammenschluss der beiden größte deutschen Privatbanken kommen wird. Tatsächlich scheint Sewing, der sich vom Maturanten mit Bankkaufmann-Lehre zum Chef des wichtigsten deutschen Geldinstituts hinaufgearbeitet hat, aber viele gute Gründe für eine Fusion zu sehen. Sogar so viele, dass der 48-Jährige auch bereit ist, gegen massive Widerstände anzukämpfen. Sewing, so heißt es aus seinem engsten Kreis, sei in die am Donnerstagmittag begonnenen Aufsichtsratssitzung mit dem Ziel gegangen, die Gremiumsmitglieder vom Sinn eines Zusammengehens zu überzeugen.

Dass das nicht einfach sein würde, stand dabei schon im Vorhinein fest. So hatten sich wenigstens drei Großaktionäre der Deutschen Bank bisher skeptisch gegenüber einem Zusammenschluss mit der Commerzbank gezeigt. Und auch die Arbeitnehmerseite ist klar gegen eine Fusion, weil diese mit großer Sicherheit mehrere zehntausend Arbeitsplätze in ganz Deutschland kosten würde.

In Sewings Umfeld wurde unmittelbar vor der Aufsichtsratssitzung vor allem mit der "klaren Dominanz" auf dem deutschen Markt, Größenvorteilen und sinkenden IT-Kosten argumentiert. Zudem würden die Refinanzierungskosten der neu entstehenden Mega-Bank deutlich sinken. "Die Refinanzierung wäre so gut wie nie", sagte ein Insider. Und zu massiven Stellenstreichungen würde es so oder so, also mit oder ohne Fusion der beiden Banken, kommen.

Geheiratet, geschieden

Dass Größe allein noch kein Garant für Erfolg ist, zeigt allerdings schon die Vergangenheit, in der sich so mancher als "Meilenstein" apostrophierter Zusammenschluss in der deutschen Finanzbranche am Ende doch als schwere Bürde erwies. So wurde etwa 1998 mit der Vereinigung von Hypobank und Vereinsbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank (HVB) die bis dato größte deutsche Bankenhochzeit gefeiert. Beide Banken, vor allem aber die Hypo-Bank, waren nach der Wiedervereinigung stark in Ostdeutschland engagiert. Als die Immobilienmärkte dort in die Krise gerieten, standen die beiden ähnlich aufgestellten Institute mit massenweise faulen Krediten in den Büchern da. Im Jahr 2005 übernahm die italienische UniCredit schließlich die HVB, Filialschließungen und Stellenabbau folgten.