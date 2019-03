Paris/Peking. (czar/reu/dpa) "Die Zeit der Naivität ist vorbei." Als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron beim Gipfeltreffen mit seinen EU-Amtskollegen in der Vorwoche über die Gestaltung der Beziehungen zu China sprach, ließ er diesen Satz fallen. Denn die Europäer müssen mittlerweile einsehen: Bei allen Bemühungen um Peking als Handelspartner - für Deutschland etwa ist die Volksrepublik der wichtigste - ist China auch ein Konkurrent und "Systemrivale", der alternative Modelle der Staats- und Unternehmensführung propagiere. So formulierte es die EU-Kommission in einem Strategiepapier, das sie vor kurzem vorlegte und in dem sie für mehr Ausgewogenheit in den wirtschaftlichen Beziehungen plädiert.

Denn der Zugang zu Märkten und öffentlichen Ausschreibungen ist keineswegs auf beiden Seiten gleich. China schützt und fördert seine eigenen Unternehmen weit mehr als die EU ihre. Daher denken Frankreich und Deutschland bereits laut über Änderungen der europäischen Wettbewerbsregeln nach. Doch vorher noch wollen die Europäer den Chinesen Zusagen zur Marktöffnung abringen: Das wird eines ihrer Ziele beim EU-China-Gipfel Anfang April sein.

Großauftrag für europäischen Flugzeughersteller

Doch während man sich über künftige Spielregeln vielleicht noch nicht im klaren ist, so ist der Wunsch der beiden Parteien, miteinander auszukommen, umso deutlicher. Nicht zuletzt das geteilte Leid mit Washington und den US-Zöllen schweißte die EU und China ein Stück weiter aneinander.

Und so kam es, dass sich China gerade jetzt überaus großzügig in Europa zeigt. Vor einem Jahr hatte Macron bei einem China-Besuch angekündigt, Peking überlege den Kauf von fast 200 Airbus-Jets. Am Montag legte Xi Jinping noch einmal 100 Flugzeuge drauf. Der europäische Flugzeugbauer Airbus verkauft nun satte 290 Maschinen vom Typ A320 und noch einmal zehn Maschinen des Typs A350 nach China. Die Vereinbarung wurde am Montag am Rande des Staatsbesuchs getroffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach vor Journalisten von einem "exzellenten Signal". Über den Wert der Bestellung wurde nichts bekannt.

Airbus kann damit für seine A320-Familie einen weiteren Erfolg verbuchen, während US-Rivale Boeing nach zwei Flugzeugabstürzen mit einem enormen Imageschaden kämpft.

Am heutigen Dienstag wird Chinas Staatspräsident Xi Jinping auch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammenkommen.

Im Rahmen des geostrategischen Projekts "Seidenstraße" will die Volksrepublik Milliarden Euro in Europas Infrastruktur investieren. Ein gutes Dutzend EU-Mitglieder - darunter erst vor wenigen Tagen Italien - haben bisher Absichtserklärungen mit Peking unterzeichnet, weil sie sich Handelserleichterungen und Investitionen versprechen. Deutschland und Frankreich lehnen dies bisher ab.