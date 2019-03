Autor WZ Online

San Francisco. Vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang hat sich der Mitfahrdienst Uber mit einem milliardenschweren Zukauf im Nahen Osten gestärkt. Für 3,1 Mrd. Dollar werde der Rivale Careem übernommen, teilte der US-Konzern am Dienstag nach monatelangen Verhandlungen mit. Dabei sollen 1,4 Mrd. Dollar in bar und 1,7 Mrd. in Form von Wandelanleihen gezahlt werden.

Dem Börsen-Kandidat gelingt damit nach einer Reihe von Rückschlägen im Ausland ein wichtiger Erfolg. Mit dem Zukauf setzt sich Uber in einer stark umkämpften Region durch, der große Wachstumschancen zugetraut werden. Die beiden Rivalen hatten sich jahrelang einen harten Preiskampf geliefert. Die Übernahme muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Careem als Konkurrent

Der Fahrdienstvermittler Careem ist im Nahen Osten, Nordafrika, Pakistan und der Türkei stärker aufgestellt als Uber. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen ist in 98 Städten aktiv, während Uber in der Region nur rund 23 Standorte hat. Zunächst sollen beide Mitfahrdienste parallel angeboten werden und die Careem-App erhalten bleiben. Das Start-up baute seine Geschäfte im vergangenen Jahr massiv aus und führte noch einen Lieferdienst ein. Uber geriet so unter Druck, sein Gebot aufzubessern. Careem hatte von Investoren unter 800 Mio. Dollar eingesammelt und war im Oktober mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet worden. Zu den Geldgebern gehören sowohl Daimler als auch der chinesische Rivale Didi Chuxing, die japanische Internetfirma Rakuten sowie der saudische Investor Kingdom Holding.

Die Übernahme werde wohl erst in einem Jahr unter Dach und Fach sein, hieß es. Auch die Wettbewerbsbehörden in den Ländern, in denen Careem aktiv ist, müssen noch zustimmen. Uber hatte dennoch großes Interesse daran, noch vor Beginn der Werbetour bei Investoren im Zuge seines Börsengangs eine Einigung zu erzielen, um sich auf einem Wachstumsmarkt außerhalb der USA als führender Anbieter präsentieren zu können. Nach heftigen Verlusten hatte Uber in China, Russland und Südost-Asien die Notbremse gezogen und sein Geschäft an lokale Rivalen verkauft. In Lateinamerika und Indien kämpft der US-Konzern zudem mit kräftigem Gegenwind durch starke Wettbewerber, in Europa machen dem in mehr als 70 Ländern aktiven Konzern vor allem harte Auflagen von Behörden zu schaffen.

Es wird erwartet, dass Uber im April seinen Börsengang mit einer Werbetour bei Investoren einleitet. An der Wall Street wird mit einem Paukenschlag gerechnet: Die Marktbewertung dürfte bei mindestens 100 Mrd. Dollar liegen. In Österreich ist Uber nur in Wien aktiv. (apa, reuters)