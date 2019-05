Autor WZ Online

Mülheim/Ruhr. Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd, in Österreich als "Hofer" bekannt, starte in der kommenden Woche in China mit zwei Pilot-Filialen, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Zuvor hatten die "Lebensmittel Zeitung" und das "manager magazin" über die erste Filialeröffnung in der chinesischen Metropole Shanghai berichtet.

Discounter setzt auf geschätzte Importware

Laut "LZ" hat Aldi in Shanghai schon eine erste Ladenfläche belegt. Dabei präsentiere sich der deutsche Discount-Pionier deutlich höherwertiger. Der Händler setzte stark auf von den Chinesen sehr geschätzte Importware aus Europa. Durch diesen Fokus könne er eine wohlhabendere Kundenschicht ansprechen. Insofern sei das Geschäft in China nicht vergleichbar mit dem Massengeschäft des Discounters in anderen Ländern. Aldi wolle im ersten Schritt wenigstens zehn Märkte eröffnen. Ziel dürfte es sein, mittelfristig 50 bis 100 Filialen zu betreiben, um die zentralen Strukturen wirtschaftlich auszulasten. (apa, dpa)