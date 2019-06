Washington/Peking. (reu/afp) Sie stecken in Alltagsprodukten wie Smartphones und Autos, man findet sie in Windkraftanlagen und Erdöl-Raffinerien, in Rüstungsgütern von Kampfjets bis Nachtsichtgeräten: Seltene Erden sind eigentlich Metalle und werden für unzählige elektronische Produkte benötigt. Im vergangenen Jahr haben die USA mehr als 18.500 Tonnen dieser Metalle importiert, drei Viertel davon aus China. Doch die Volksrepublik droht nun damit, die Ausfuhr in die USA zu verknappen. Deshalb sucht das US-Militär nach anderen Bezugsquellen für Seltene Erden.

Das Verteidigungsministerium habe Gespräche mit Mkango Resources in Malawi und anderen Unternehmen in der ganzen Welt aufgenommen, sagte Jason Nie, ein Mitarbeiter der Defense Logistics Agency (DLA) des Ministeriums, am Mittwoch bei einer Konferenz in Chicago: "Wir suchen nach jeder Quelle außerhalb Chinas." Es müsse mehr als nur einen Produzenten geben.

Vier Fünftel der Aufbereitungsanlagen in China

Zwar kontrolliert China nur ein Drittel der weltweiten Vorkommen an Seltenen Erden. Allerdings verfügt es über vier Fünftel der Verarbeitungsanlagen. Entsprechend decken die USA 80 Prozent ihres Bedarfs aus der Volksrepublik. Chinas Staatsmedien hatten bereits Ende Mai wegen des Handelskonflikts über eine Begrenzung des Exportes in die USA spekuliert.

Ernstzunehmen ist die Drohung durchaus: Die Regierung in Peking hatte diesen Schritt bereits 2010 nach einem diplomatischen Streit gegenüber Japan vollzogen. Inzwischen ist das Land nicht mehr auf die Lieferungen aus China angewiesen. Nach der Exportbegrenzung hat Japan in Anlagen in Australien und Malaysia investiert - und wurde damit unabhängig.

Die Regierung von Präsident Donald Trump kündigte bereits am Mittwoch "nie da gewesene Maßnahmen" zur Versorgung des Landes mit strategisch bedeutsamen Rohstoffen an. Nach Angaben von US-Handelsminister Wilbur Ross werden in einem neuen Bericht 35 Elemente und Stoffe als "entscheidend für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit" eingestuft - darunter die Metalle Uran und Titan und die sogenannten Seltenen Erden.

Ross sagte, diese Metalle würden "oft übersehen, doch ohne sie wäre das moderne Leben nicht möglich". In dem Bericht des Handelsministeriums räumen die USA ein, bei 14 der dort aufgeführten 35 Stoffe komplett auf Importe angewiesen zu sein.

Um die Versorgung zu gewährleisten, empfiehlt das Ministerium nun ein Maßnahmenbündel. Zum einen solle die Belieferung "durch Investitionen und Handel mit Amerikas Alliierten" verbessert werden. Gleichzeitig soll die Erteilung von Fördergenehmigungen in den USA erleichtert und die Erkundung heimischer Vorkommen vorangetrieben werden.