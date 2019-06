Bern/Brüssel. (rs) Aus Sicht der EU sollte eigentlich längst schon alles unter Dach und Fach sein. Denn schon seit fünf Jahren hat Brüssel mit der Schweiz über ein neues Partnerschaftsabkommen verhandelt, das die bisher geltenden bilateralen Verträge in wichtigen Bereichen zusammenfassen und adaptieren soll. So soll der gegenseitige Marktzugang einheitlicher und effizienter gestaltet werden und EU-Bürger in der Schweiz sollen leichter Zugang zu Sozialleistungen bekommen. Dabei geht es für die EU vor allem darum, dass die Schweiz in bestimmten Bereichen EU-Regeländerungen übernimmt und sich in den entsprechenden Fällen an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hält.

Doch eine Unterzeichnung des bereits ausverhandelten Rahmenvertrags ist nicht in Sicht. Denn die Regierung in Bern weigert sich aus innenpolitischen Gründen, das Abkommen zu unterschreiben. So hat die rechtsgerichtete SVP gegen das Rahmenabkommen mobilgemacht, weil sie jegliche Mitsprache der EU in Schweizer Angelegenheiten verhindern will. Und die Gewerkschaften fürchten eine Verwässerung erkämpfter Rechte wie einen europaweit im Spitzenfeld liegenden Mindestlohn.

Kein Rosinenpicken

Was bisher vor allem ein verbal ausgefochtener Zwist war, dürfte nun noch einmal eskalieren. Denn Brüssel, das der Schweiz eine bewusste Verzögerung des Verhandlungsprozesses vorwirft, schließt nicht nur jede Form von inhaltlichen Nachverhandlungen aus. Die EU-Kommission, die angesichts des endlosen Brexit-Dramas mittlerweile sehr sensibel auf jegliche Form der Rosinenpickerei reagiert, setzt den Eidgenossen auch ganz bewusst die Daumenschrauben an.

So wird die EU - falls es nicht noch zu einer Einigung in letzter Minute kommt - an diesem Sonntag die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung auslaufen lassen. Dadurch können Banken und Vermögensverwalter aus der EU an der Börse in Zürich keine Aktien mehr handeln. Wollen Investoren dennoch weiter Geschäfte machen, müssen sie in Zukunft auf einen Broker in der Schweiz zurückgreifen. Der Verlust der sogenannten Börsenäquivalenz bedeutet allerdings nicht bloß ein Imageschaden. Vor allem für Versicherungen oder Pensionskassen, die mitunter keine freie Wahl des Börsenplatzes haben, dürfte auch der Aufwand beim Handel mit Schweizer Aktien deutlich steigen.

Von der Drohkulisse beeindrucken lässt sich Bern bisher allerdings nicht. So hat der Bundesrat zu Wochenbeginn Gegenmaßnahmen beschlossen, mit denen der Handel von Schweizer Aktien in der EU verboten ist.