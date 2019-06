Autor WZ Online

Brüssel. 20 Jahre nach dem Beginn der Verhandlungen haben sich die Europäische Union und der südamerikanische Wirtschaftsblock Mercosur auf ein umfassendes Handelsabkommen verständigt. "Wir haben eine Einigung", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend aus Verhandlungskreisen in Brüssel.

Die Verhandlungen zu dem Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hatten 1999 begonnen.

Handelsraum mit potenziellen 776 Millionen Konsumenten

Die brasilianische Regierung sprach von einem "historischen" Abkommen, das "eine der größten Freihandelszonen der Welt" schaffen werde. In Zeiten der "Spannungen und Unsicherheiten im internationalen Handel" hätten beide Seiten einen Kompromiss über eine "wirtschaftliche Öffnung" gefunden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Außen- und des Wirtschaftsministeriums in Brasília.

In der EU und den Mercosur-Staaten leben zusammengenommen rund 776 Millionen Menschen. (apa, afp)