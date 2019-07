Washington. (reuters/rs) Bis zuletzt hatte Christine Lagarde alle Spekulationen dementiert, Interesse an einem Wechsel an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zu haben. "Nein, nein, nein, nein, nein, nein", antwortete die Französin erst unlängst in einem Interview mit der "Financial Times" auf eine entsprechende Frage. Nun soll Lagarde, deren Vertrag als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) eigentlich noch bis Juli 2021 läuft, aber doch Mario Draghi beerben und EZB-Präsidentin werden. Sie sei sehr geehrt angesichts der Nominierung, teilte die 63-Jährige am Dienstagabend kurz und knapp mit.

Die überraschende Personalie ist Teil des Pakets zur Besetzung europäischer Top-Posten und muss noch bestätigt werden. Aber für den IWF, der als internationale Krisenfeuerwehr in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Ländern wie Argentinien oder Griechenland hilft, stellt sich schon ab sofort die Frage, wer in Washington auf die angesehene Juristin folgen könnte.

Schwellenländer wollen Einfluss

Frankreichs EZB-Direktor Benoit Coeure. - © reuters

Traditionell wird der IWF von einem Europäer geleitet und die Schwesterorganisation Weltbank von einem Amerikaner. Beide Institutionen wurden zum Ende des Zweiten Weltkrieges ins Leben gerufen, um den 1944 bei der Bretton-Woods-Konferenz beschlossenen internationalen Währungsrahmen und den globalen Zahlungsverkehr zu stützen. Vor allem in den Anfangsjahren lag das Hauptaugenmerk dabei auf Europa. Mittlerweile hat sich die Weltwirtschaft aber stark verändert. Besonders die aufstrebenden Schwellenländer stören sich an dem Duopol und würden gerne selbst mehr Einfluss bekommen. Fehlende Reformen beim IWF und der schwindende Anteil Europas an der Weltwirtschaft stellten die gewohnte Praxis infrage, sagt Heather Conley, Europa-Expertin beim Washingtoner Analysehaus Center for Strategic and International Studies.

Britischer Ex-Finanzminister George Osborne. - © afp

Andere Experten gehen aber davon aus, dass von der üblichen Postenverteilung nicht abgewichen wird. "Das Duopol ist fest verankert", sagt Mark Sobel, der früher für den IWF und das US-Finanzministerium gearbeitet hat. US-Präsident Donald Trump habe mit David Malpass gerade seinen Kandidaten für die Weltbank-Spitze durchbekommen, ohne dass Widerspruch von den Europäern gekommen sei. Diese wollten weiterhin den IWF-Posten haben. Daraus werde wohl folgen, dass die Amerikaner einen Europäer mittragen dürften. Der IWF, der nach der Nominierung Lagardes als EZB-Chefin derzeit vor ihrem bisherigen Stellvertreter David Lipton geleitet wird, hat sich bisher bedeckt gehalten, wie die Suche nach einem Nachfolger aussehen könnte. Konkrete Personen sind noch nicht bekannt. Spekuliert wird in Washington aber über viele Namen, die bereits im Rennen um die EZB-Spitze genannt wurden. So könnten Bundesbank-Chef Weidmann, der finnische Notenbanker Olli Rehn oder die französischen Kollegen Francois Villeroy de Galhau und Benoit Coeure eine Rolle spielen.

Osborne prescht vor

Finnlands Notenbank-Chef Olli Rehn. - © reuters

George Osborne, der ehemalige britische Finanzminister und nunmehrige Chefredakteur des "Evening Standard", hat sein Interesse an einer Nachfolge Lagarde sogar schon mehr oder weniger öffentlich bekundet. Mehrere britische Zeitungen berichteten am Donnerstag unter Berufung auf Freunde Osbornes, er halte sich selbst für einen Kandidaten, der mit der Unterstützung der britischen, der US- und der chinesischen Regierung rechnen könne. Für den Job an der IWF-Spitze sei ein "fähiger politischer Kommunikator" nötig, "kein Technokrat", zitierte die "Financial Times" aus dem Umfeld des 48-jährigen konservativen Politikers.

Einige Analysten halten es aber sogar für möglich, dass der noch bis Ende Oktober als EZB-Chef amtierende Draghi an die IWF-Spitze rücken könnte. Allerdings wird der Italiener bereits 72 Jahre alt sein, wenn er bei der EZB in Frankfurt aufhört.