Hamburg. Der Aufsichtsrat hat Volkswagen-Chef Herbert Diess grünes Licht für die geplante Kooperation mit Ford beim autonomen Fahren und bei Elektroautos gegeben. VW und Ford luden zu einer gemeinsamen Presse- und Investorenkonferenz am Freitag in New York ein, auf sie über eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit informieren wollen. An der Veranstaltung sollen VW-Chef Diess und Ford-Boss Jim Hackett teilnehmen. Über finanzielle Details einer erwarteten Beteiligung an der Ford-Tochter Argo machte Volkswagen zunächst keine Angaben.

Der weltgrößte Autobauer aus dem deutschen Niedersachsen und die Nummer zwei in den USA hatten ihre globale Allianz im Januar auf der Detroiter Automesse angekündigt. Diese erstreckte sich zunächst auf die Entwicklung von Transportern und Pick-ups, um kurzfristig Einsparungen zu erzielen. Über eine Ausweitung auf selbstfahrende Fahrzeuge, Mobilitätsdienste und Elektroautos wurde weiter verhandelt.

Unternehmenskreisen zufolge hatten die beiden Autobauer Grundzüge ihrer Partnerschaft im Vorfeld der VW-Aufsichtsratssitzung festgezurrt. So soll Volkswagen seine Plattform für Elektroautos (MEB) mit Ford teilen. Im Gegenzug soll VW bei der Ford-Tochter Argo AI einsteigen, die Systeme für Roboterautos entwickelt. In die Kooperation wollte VW auch die Aktivitäten seiner Tochter Audi beim autonomen Fahren einbringen.(reuters)