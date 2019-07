© AFP

Rom/Wien. Immer pleite und auf staatliche Rettungsaktionen angewiesen: So könnte man den Zustand der Alitalia beschreiben, der längst zum Dauerzustand geworden ist. Die Fluglinie, ehemals der Stolz des Landes und Monopolist, dann 1996 privatisiert, hat den italienischen Steuerzahler bereits Milliarden Euro gekostet. Wie das in Zukunft sein wird, ist ungewiss.

Nun haben vier Gesellschaften ein Angebot für die "neue Alitalia" eingereicht, die unter der Regie der italienischen Regierung entstehen soll. Sicher scheint, dass die staatliche italienische Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato und das italienische Wirtschaftsministerium einen Anteil an der Fluglinie halten werden. Als industrieller Partner wird die US-Airline Delta einsteigen.

Der Probleme überdrüssig

Alles andere ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Italiens Politiker sind der ewigen Probleme jedenfalls überdrüssig: Er sei hoffentlich "der letzte Minister, der sich um die Alitalia kümmern" müsse, meinte Vizepremier Luigi Di Maio zuletzt mit einem Stoßseufzer.

Sein Wort in Gottes Ohr. Tatsache ist jedenfalls, dass die ehemals staatliche Airline Anfang Mai 2017 Insolvenz angemeldet hat. Seitdem kann sie ihren Betrieb nur durch Staatskredite aufrecht erhalten. Das war als vorübergehende Maßnahme gedacht, doch die Erholung ließ auf sich warten.

Nun will der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia, der von der Familie Benetton kontrolliert wird, sein Glück versuchen und hat sich um einen Einstieg bei der Alitalia beworben. Auch die italienische Baugesellschaft Toto oder der kolumbianisch-brasilianischen Multimillionär German Efromovich, Mehrheitsaktionär von Kolumbiens Airline Avianca, wollen Beteiligungen. Der bekannte römische Unternehmer Claudio Lotito, Eigentümer des Fußball-Erstligisten Lazio Rom, reichte ebenfalls ein Angebot ein.

Atlantia ist im vergangenen Jahr allerdings in die Negativschlagzeilen gekommen, weil der Autobahnbetreiber Autostrade zu dem Konzern gehört, der für den katastrophalen Einsturz der Brücke in Genua verantwortlich gemacht wird. Das Unternehmen betreibt aber den Flughafen Fiumicino in Rom, wo Alitalia seine Zentrale hat - ein Pluspunkt. Auch ist die Firma in Spaniens Mautsystem Abertis investiert, was ein sicheres Geschäft darstellt. Für Italiens Innenminister Matteo Salvini ist Atlantia deshalb ein "ernsthafter Partner".

Die Fluglinie ist nicht vom Glück verwöhnt, ein Blick in die Vergangenheit lässt auch für die Zukunft nicht unbedingt das Beste ahnen, wie Pessimisten meinen. Im Jahr 2008 meldete das Alitalia-Management Konkurs an, die Aktie wurde von der Börse gestrichen, wer Anteilsscheine hatte, erlitt schwere Verluste. Der gesunde Teil der Airline wurde von einem Konsortium übernommen, der verschuldete über eine "Bad Bank" vom italienschen Staat.

2009 verpasste sich Alitalia ein rigoroses Gesundungsprogramm, 8000 Jobs wurden abgebaut, die Mangergehälter um 20 Prozent gestrichen. Air France griff den Italienern unter die Arme und steigerte den Anteil auf 25 Prozent. Trotzdem kam Alitalia nicht vom Fleck, was vor allem an der steigenden Konkurrenz durch Billigflieger lag.

Auch der Erfolg der damals neuen Hochgeschwindigkeitszüge auf der für Alitalia einst stark rentablen Strecke Rom-Mailand verursachte der Fluggesellschaft schwere Einnahmerückgänge. 2013 war es dann wieder so weit, Alitalia brauchte eine Kapitalerhöhung, damit die Flieger wieder in die Luft kamen. Die italienische Post stieg ein, als großer Retter betrat aber die arabische Airline Etihad, die Bühne. Sie übernahm Mitte 2014 eine 49-prozentige Beteiligung. Laut Plan sollte Alitalia 2017 wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Daraus wurde nichts, die Fluglinie häufte weiterhin Verluste an, Airline-Boss Silvano Cassano musste gehen und wurde durch den Australier Cramer Ball ersetzt. Doch auch der konnte keine Wunder bewirken.

"Brauchen neue Alitalia"

2017 wurde einmal mehr versucht, das Unternehmen durch massive Einschnitte zu retten. Das Management einigte sich mit den Gewerkschaften auf die Streichung von 1000 Jobs und Gehaltskürzungen. Doch die Belegschaft wollte nicht mitziehen, Alitalia wurde unter Insolventverwaltung gestellt. .

In Rom ist man trotzdem guter Dinge und rührt die Werbetrommel. "Wir brauchen eine neue Alitalia, um den Fremdenverkehr zu unterstützten und Touristen aus aller Welt aus der ganzen Welt in das schönste Land der Welt - Italien - zu bringen", postete Italiens Vizepremier Luigi Di Maio zuletzt auf Facebook.