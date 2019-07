WZ Online

Paris/Yokohama/Stuttgart. Der französische Autobauer PSA trotzt als einer der wenigen der Konjunkturschwäche und schraubt die Ertragskraft auf Rekordhöhe. Der Betriebsgewinn kletterte im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf 3,3 Milliarden Euro, während der Konzernumsatz im gleichen Zeitraum um knapp ein Prozent auf 38 Milliarden Euro schrumpfte. Die operative Rendite sprang auf 8,7 (Vorjahr: 7,8) Prozent und erreichte damit ein Niveau, von dem selbst Premiumhersteller wie Daimler und BMW derzeit nur träumen können. PSA kehrt derzeit die Verhältnisse in der Branche um, in der Massenhersteller bislang meist geringere Margen einfahren als Oberklasseanbieter.

Zu der Verbesserung trug die Tochter Opel bei, die ihren Betriebsgewinn um 40 Prozent steigerte. Neue Modelle wie der Stadtgeländewagen Citroen C5 Aircross und neue Transporter kamen ebenfalls bei den Kunden an. Auch machte sich der größere Anteil an Fahrzeugen mit höherwertiger Ausstattung, an denen PSA mehr verdient, bei der Gewinnentwicklung bemerkbar. Hinzu kamen noch Synergien durch Opel sowie Vorteile bei der Beschaffung und weitere Einsparungen. Dadurch konnten die Franzosen Verluste im schwachen China-Geschäft mehr als wettmachen. China sei eine der größten Baustellen des Konzerns, räumte Vorstandschef Carlos Tavares ein und fügte hinzu: "Wir können nicht immer gewinnen." Das Management arbeite mit Hochdruck daran, das Geschäft dort in die schwarzen Zahlen zu führen.

Gegen den Marktrend in Europa gewachsen

Der Absatz in der Volksrepublik brach in der ersten Jahreshälfte um 60 Prozent ein. Allerdings ist PSA dort nur ein Nischenspieler, während etwa der Rivale Volkswagen in China einen großen Teil seines Geschäfts macht. Den Löwenanteil ihres Absatzes fahren die Franzosen in Europa ein, was ihnen von Experten immer wieder als Schwäche ausgelegt wird. Die Auslieferungen auf dem Heimatkontinent steigerte PSA gegen den Markttrend leicht auf rund 1,7 Millionen Fahrzeuge. Weltweit schrumpften die Verkäufe dagegen um 12,8 Prozent auf 1,9 Millionen Fahrzeuge der Marken Peugeot, Citroen, DS sowie Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall. Das lag auch daran, dass sich PSA wegen der US-Sanktionen aus dem Iran zurückgezogen hat.

Opel steigert Gewinn

Der Betriebsgewinn von Opel verbesserte sich in den ersten sechs Monaten auf rund 700 Millionen Euro nach 500 Millionen Euro vor Jahresfrist. Peugeot hatte die Marke mit dem Blitz im Logo 2017 von General Motors übernommen und mit harten Einschnitten im vergangenen Jahr in die Gewinnzone geführt. Unter der Ägide der Amerikaner hatte Opel zwei Jahrzehnte lang rote Zahlen geschrieben.