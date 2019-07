Berlin. (rs) Wenn es ein Gefühl gab, das in den vergangenen fünf Jahren in deutschen Chefetagen dominiert hat, dann war es wohl der Optimismus. Die mit Abstand größte Volkswirtschaft Europas brummte, die deutsche Exportindustrie, an der direkt oder indirekt 30 Prozent der Arbeitsplätze in der Bundesrepublik hängen, eilte von Rekord zu Rekord. Beliefen sich die Ausfuhren im Jahr 2013 noch auf 1088 Milliarden Euro, so waren es 2018 schon 1280 Milliarden.

Doch die Zeit in der es immer nur noch weiter nach oben ging, scheint fürs Erste einmal vorbei zu sein. Und der Optimismus der vergangenen Jahre wird zunehmend von Alarmstimmung abgelöst. So ist der Geschäftsklima-Index für Juli, den das Münchner Ifo-Institut vor Kurzem veröffentlicht hat, um 1,8 auf 95,7 Punkte gesunken und hat damit den niedrigsten Stand seit April 2013 erreicht. "Die Rezession breitet sich in allen wichtigen Sektoren der deutschen Industrie aus", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe sei sogar im freien Fall.

Hagelnde Gewinnwarnungen

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in der deutschen Wirtschaft, die im zweiten Quartal wohl geschrumpft sein dürfte, eine Gewinnwarnung nach der anderen gehagelt, darunter auch von mehreren stark vom Export abhängigen Unternehmen, die besonders unter dem Zollstreit zwischen China und den USA und anderen geopolitischen Unsicherheiten leiden.

Daimler kappte Mitte Juli zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Wochen seine Gewinnprognose für 2019. Zwar machte der neue Vorstandschef Ola Källenius vor allem teure Diesel-Rückrufe dafür verantwortlich. Er räumte jedoch auch ein, dass sich der Automarkt so schnell nicht erholen dürfte. Im Mai hatte bereits der Rivale BMW seine Erwartungen nach unten korrigieren müssen, lediglich der VW-Konzern, der am Donnerstag einen um 30 Prozent gestiegenen Betriebsgewinn von 5,1 Milliarden Euro meldete, blickt noch halbwegs entspannt in die Zukunft. Die erfolgsverwöhnten Maschinenbauer bekommen den konjunkturellen Gegenwind ebenfalls immer stärker zu spüren. Für heuer rechnet Deutschlands zweitgrößter Industriezweig erstmals seit 2013 mit einem Rückgang der Produktion um etwa zwei Prozent. Von Jänner bis Mai fielen die Aufträge binnen Jahresfrist um neun Prozent.

Der Konjunkturabschwung frisst sich inzwischen auch in die Bilanzen von Firmen aus anderen Branchen: Prominentestes Beispiel ist der Chemieriese BASF, der zwar viele Kunden im Autobereich hat, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen beliefert. BASF räumte jüngst ein, seine Umsatz- und Gewinnziele nicht halten zu können. Der lange Zollstreit zwischen den USA und China hatte den Konzern auf dem falschen Fuß erwischt, wie Firmenchef Martin Brudermüller erläuterte. Die Autoindustrie in China leidet besonders unter dem Konflikt mit Washington. Der Fahrzeugabsatz fiel im Mai um mehr als 16 Prozent, so stark wie noch nie in einem Monat.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, spürt hier wenig Optimismus. "Ein Ende des weltweiten Protektionismus und der Handelskonflikte ist leider derzeit nicht in Sicht", sagt er. Die Unsicherheit rund um die internationalen Märkte bleibe für die Firmen daher hoch. Ähnlich sieht das Außenwirtschaftschef Gregor Wolf vom Exportverband BGA: "Diese globale Gemengelage liegt bleiern über allem", erklärt er. "Da kann man nicht wirklich investieren." Am Arbeitsmarkte zeigen sich dementsprechend schon erste Bremspuren. So haben die Deutsche Bank, Thyssenkrupp, BASF und Siemens bereits große Jobabbaupläne lanciert.