Wien. Knapp 4,5 Millionen Menschen kauften "Ten Summoner’s Tales", das 1994 erschienene Album von Sting. Einer von ihnen sollte mit seiner erstandenen CD Weltgeschichte schreiben. Es war an einem Nachmittag am 11. August 1994. Der damals 21-jährige Unternehmer Dan Kohn sitzt vor dem Computer in seinem Haus in New Hampshire, eine Autostunde nördlich von Boston. Er wagt das bis dahin Unmögliche.

Über seine Website bietet er einem Freund aus Philadelphia die CD von Sting an. Der Freund nutzt seine Kreditkarte und kauft sie ihm online ab. Es war der erste, weltweite Verkauf über das Internet, die erste Online-Transaktion, drei Jahre nach Start des Internets. Der Online-Deal zwischen den beiden Freunden läutete eine neue Ära ein, der Deal öffnete die Tore für eine milliardenschwere Industrie.

25 Jahre später und viele Entwicklungsschritte weiter ist das Web in nahezu alle Lebensbereiche eingedrungen - mit gravierenden Auswirkungen ähnlich der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Technologien wie künstliche Intelligenz, datenbasierte Geschäftsmodelle, Automatisierung von Prozessen, Roboter stehen bereit, um die analoge Welt zu ersetzen. So wie die industrielle Revolution vor 200 Jahren kann dieser Prozess nicht mehr gestoppt werden. Es muss daher diskutiert werden, wie sich die Digitalisierung auf das Leben auswirken wird, wie viele Arbeitsplätze wegfallen, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Lösung sein kann. Für die Unternehmen geht es darum, Wege zu finden, um in einer digitalen Welt nicht den Anschluss zu verpassen.Die Unternehmensberatung McKinsey Global Institute (MGI) beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Menschen, Volkswirtschaften und Unternehmen. So könne die Digitalisierung im nächsten Jahrzehnt weitere 13 Billionen US-Dollar an wirtschaftlichem Wert freisetzen.

Der "Wiener Zeitung" liegen nun zehn zentrale Forschungsergebnisse der Unternehmensberatung vor. Sie wurden anlässlich des 25-jährigen Geburtstags der ersten Online-Transaktion zusammengestellt:

Die Wirtschaft nutzt nicht ihr Potenzial

Nur durchschnittlich 20 Prozent des gesamten digitalen Potenzials werden in europäischen Ländern, in den USA und in China genutzt. Dabei wird der Produktionsgewinn eines Unternehmens sichtbar, sobald es digitale Technologien in konkreten Geschäftsprozessen einsetzt. Derzeit werden 26 Prozent der weltweiten Verkäufe online getätigt.

Europäische Betriebe hinken hinterher

20 Prozent der alteingesessenen Unternehmen sind nicht digital aktiv. Von den anderen 80 Prozent generieren nur ein paar Betriebe mehr Einnahmen über digitale, als über traditionelle Kanäle. Der Markt gehört jedoch ihnen: Die zehn Prozent der Traditionsbetriebe mit dem größten generierten Umsatz sind für knapp 80 Prozent des gesamten digital generierten Branchenumsatzes verantwortlich. Sie kommen vor allem aus den USA, wo es 50 Prozent mehr Traditionsbetriebe als in Europa gibt, deren Einnahmen aus digitalen Quellen stammen.