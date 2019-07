London/Brüssel. Dass sie es an Deutlichkeit mangeln ließ, kann der EU dieses Mal nicht vorgeworfen werden. Das Austrittsabkommen zwischen ihr und Großbritannien werde nicht geändert. Das betonte EU-Chefverhandler Michel Barnier, wiederholte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, erklärte so gut wie jeder der 27 Staats- und Regierungschefs immer wieder.

Boris Johnson aber scheint das völlig unbeeindruckt zu lassen. Stattdessen wird der neue britische Premier nicht müde zu betonen, wie schlecht die Vereinbarung für sein Land sei und dass sie geändert werden müsse. Johnsons Mitstreiter im Kabinett sehen das ähnlich skeptisch. Während die Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, einem Handelsabkommen mit den USA mittlerweile oberste Priorität einräumt, wirft Außenminister Dominic Raab der EU vor, sich "halsstarrig" zu verhalten, da die Gemeinschaft den mit der Vorgängerregierung ausgehandelten Austrittsvertrag nicht mehr aufschnüren wolle. Und auch wenn das neue Kabinett auf eine geänderte Vereinbarung setze, schalte es trotzdem nun "den Turbo" bei den Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt ein. Brexit-Verfechter Johnson hat schon angekündigt, die Trennung vom Kontinent mit Fristablauf Ende Oktober zu vollziehen.

Das nährt aber nur die Sorgen der Wirtschaft auf der Insel. Denn ein harter Brexit könnte Handelsströme sowie Lieferketten unterbrechen und zu Konjunktureinbrüchen führen. Nach Ansicht der britischen Notenbank dürfte die Wirtschaft gar in die Rezession stürzen.

Daher ruft der britische Unternehmensverband schon seine Mitglieder zu Vorbereitungen für den "Notstand" auf. Verbandspräsidentin Carolyn Fairbairn schrieb in der "Times" vom Montag, dass es zwar nicht möglich sei, die Wirtschaft vor all dem Schaden zu bewahren, den die "No-Deal"-Flut anrichten werde. Unternehmen könnten aber Sandsäcke aufschichten und sich "so gut wie möglich" schützen.

Das versuchen auch internationale Firmen. So droht die französische Opel-Mutter PSA bereits mit der Schließung ihres Werks im britischen Ellesmere Port. PSA-Vorstandsvorsitzender Carlos Tavares sagte der "Financial Times", sein Unternehmen habe Alternativen zu dem Standort. "Wenn die Bedingungen schlecht sind und ich es nicht profitabel machen kann, dann muss ich den Rest der Gruppe schützen." In dem Werk arbeiten rund tausend Menschen, sie produzieren dort den Astra. PSA hatte bereits Ende Juni klargestellt, das Modell werde nur weiter in Ellesmere Port vom Band laufen, wenn es ein Abkommen Großbritanniens mit der EU über den Austritt gibt.

Der Finanzmarkt zeigt sich ebenfalls besorgt. Nach den harschen Tönen des Außenministers fiel das britische Pfund zwischenzeitlich um 0,4 Prozent auf 1,2325 Dollar - das niedrigste Niveau seit März 2017.

Investitionen für Schottland

Nichtsdestotrotz versichert Premier Johnson, alles zu tun, um intakte Lieferketten, nicht zuletzt in der Automobilindustrie zu wahren. Im Vorfeld eines Besuchs in Schottland versprach er außerdem neue Investitionen im Wert von 300 Millionen Pfund (334,70 Millionen Euro) - für Schottland, Wales und Nordirland.

In Edinburgh wird die Brexit-Politik Johnsons allerdings äußerst kritisch gesehen. Regierungschefin Nicola Sturgeon hat nach dem Amtsantritt des Premiers von diesem einen Kurswechsel gefordert - und den Wunsch nach einem Unabhängigkeitsreferendum bekräftigt. Die Schotten hatten beim Brexit-Referendum 2016 mehrheitlich für einen Verbleib in der EU gestimmt. (czar/reu/apa)