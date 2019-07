Washington. (wak/dpa-AFX/reu) Es ist das Ende einer Ära: Am Mittwoch wird die Fed ihre Zinsen - erstmals seit zehn Jahren - senken. Noch im Dezember hatte die US-Notenbank einen Zinsschritt nach oben gewagt. Das lief damals unter dem Begriff "Normalisierung der Geldpolitik": Um 25 Basispunkte wurden die Leitzinsen damals angehoben.

Aber US-Präsident Donald Trump schäumte. Denn höhere Zinsen - auch wenn sie mit 2,5 Prozent noch in der niedrigeren Bandbreite waren - könnten das Wachstum einbremsen. Wie nachhaltig dieses auf Pump ist, also durch billiges Geld, steht auf einem anderen Blatt.

Doch die Zeit der 2,5-Prozent-Politik der US-Notenbank scheint nach einem halben Jahr nun wieder vorbei zu sein. Offiziell will die Zentralbank mit der Zinswende offenbar eine drohende Abschwächung der seit nunmehr zehn Jahren wachsenden US-Wirtschaft auffangen. Aber sie kommt damit auch ihrem lautesten Kritiker entgegen: US-Präsident Trump, der seit Monaten harsche Kritik am Kurs der Federal Reserve äußert. Und der den Leiter der Notenbank, Jerome Powell, jederzeit austauschen könnte.

Die Finanzmärkte rechnen mehrheitlich mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Für sie wären unveränderte Zinsen eine große Überraschung, da ein Zinsschritt um 0,25 Punkte quasi vollständig eingepreist ist. Die Entscheidung soll am Mittwoch um 20 Uhr MESZ bekanntgegeben werden.

Fed hat den Boden bereitet

Die Erwartung einer Zinssenkung - die erste seit Ende 2008, als die Fed ihren Leitzins infolge der großen Finanzkrise an die Nulllinie senkte - hat die Notenbank selbst genährt. Ihr Präsident, Powell, verwies zuletzt mehrfach auf das schwächere Wachstum der Weltwirtschaft und die hohe Unsicherheit wegen der zahlreichen Handelskonflikte. Die Fed werde "angemessen handeln", lautete seine zentrale Bemerkung. Diese wurde von Notenbankbeobachtern überwiegend als Hinweis auf eine Zinssenkung in dieser Woche gedeutet.

Weil sich die US-Wirtschaft seit längerem deutlich besser schlägt als die Weltwirtschaft, wird an den Finanzmärkten von einem "Insurance Cut" gesprochen - also von einer vorsorglichen Zinssenkung. Damit kommt auch zum Ausdruck, dass die US-Leitzinsen zurzeit wesentlich niedriger liegen als in früheren Phasen einer immer noch solide wachsenden US-Wirtschaft mit ungewöhnlich niedriger Arbeitslosigkeit. Mit anderen Worten: Der geldpolitische Spielraum der Fed, um auf eine kommende wirtschaftliche Abschwächung zu reagieren, ist heute geringer als früher. Dies spreche grundsätzlich für eine frühzeitige Reaktion der Geldpolitik auf wirtschaftliche Risiken, argumentieren viele Fachleute.

Eine wichtige Frage für die Geldpolitik in den USA wird am Mittwoch sein, ob die Federal Reserve weitere Zinssenkungen vornehmen will oder nicht. Hinweise darauf könnten sich in der Erklärung der Notenbank zum Zinsentscheid finden.

Robustes Wachstum

Trump mahnte am Montag mit Blick auf die erwartete Absenkung um 0,25 Prozentpunkte: "Eine geringe Zinssenkung ist nicht genug." Er will mehr.

Es sind aber nicht nur die Tiraden des US-Präsidenten, die die Fed nun zu einem Kurswechsel bewegen. Vor allem der von Trump angezettelte Handelskrieg mit China bremst die globalen Wachstumsaussichten.

Die US-Wirtschaft wächst dagegen derzeit noch robust: Im zweiten Quartal waren es auf das Jahr hochgerechnet 2,1 Prozent, nach 3,1 Prozent im ersten Quartal. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei nur 3,7 Prozent. Die Inflation indes liegt stur unter dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent. Einige Analysten argumentierten daher, dass es eigentlich eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte bräuchte, um die Inflation nachhaltig anzukurbeln.

Umstrittene Nominierungen

Trump hatte zuletzt auch versucht, den Kurs der Notenbank über die Nachbesetzung von freien Posten im Fed-Direktorium zu beeinflussen. Die im Frühjahr von ihm betriebenen Nominierungen des ehemaligen Journalisten Stephen Moore sowie des Geschäftsmanns und früheren Präsidentschaftsbewerbers Herman Cain scheiterten nach heftiger Kritik. Fachleute bezweifelten durchwegs ihre fachliche Eignung. Inzwischen hat Trump zwei Ökonomen für die beiden Positionen nominiert, die im Ruf stehen, die Zinssenkungen zu befürworten.