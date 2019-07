WZ Online

Frankfurt am Main. Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag klare Verluste eingefahren. Nach einem Start im Plus konnte sich auch der britische FTSE nach Mittag nicht mehr in der Gewinnzone halten und sackte so wie die anderen Indizes klar ins Minus ab.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor im Lauf des Handelstages 60,73 Einheiten oder 1,72 Prozent auf 3.462,85 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Tag mit 12.147,24 Punkten und minus 270,23 Einheiten oder 2,18 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London verlor 39,84 Zähler oder 0,52 Prozent und steht nun bei 7.646,77 Stellen.

Inflationsentwicklung

Datenseitig hat heute die publizierte Inflationsentwicklung in Deutschland im Juli kein klares Bild abgeliefert. Während der Preisauftrieb nach nationaler Berechnungsmethode zunahm, ging er nach europäischer Methode deutlich zurück. Fachleute führten dies auf methodische Änderungen auf deutscher wie europäischer Ebene zurück.

Impulse kamen unterdessen von diversen Zahlenvorlagen aus der ersten Börsenreihe in Europa. In Frankfurt hatten die Lufthansa Zahlen vorgelegt. Die Preisschlacht der Billigflieger und teures Kerosin halten den Branchenhirsch Lufthansa unter Druck. Im zweiten Quartal brach der Gewinn der Lufthansa deutlich ein - die Aktie sackte darauf in Frankfurt als DAX-Schlusslicht um mehr als 6 Prozent ab.

Der ebenfalls im DAX vertretene Fresenius-Konzern erhöht nach Zuwächsen im zweiten Quartal seine Umsatzprognose, musste aber ebenfalls ein Minus bei den Papieren in Kauf nehmen. Die Aktie rückte knapp 2 Prozent tiefer. Noch tiefer ging es für die Fresenius-Dialyseeinheit FMC - deren Papiere verloren mehr als 5 Prozent.

Der Ölkonzern BP hat im zweiten Quartal mit einem höher als erwarteten Ergebnis für Überraschung gesorgt. Der bereinigte Gewinn blieb mit 2,8 Mrd. US-Dollar (2,5 Mrd. Euro) stabil, wie BP am Dienstag in London mitteilte. BP-Aktien zogen darauf mit plus 3 Prozent an die Spitze im FTSE-100.

"Herausfordernde Umgebung"

Deutlich bergab ging es in London für Aktien der Energieversorgers Centrica. Die Titel sackten im Leitindex um mehr als 19 Prozent ab. Im Halbjahr sorgte eine "herausfordernde Umgebung" für Einbrüche bei allen Ergebniskennzahlen. Zudem wurde die Dividende gekappt, wie Centrica anlässlich der Berichtslegung verlautbarte.

Ebenfalls an der Londoner Zahlenfront wartete der Hygieneartikelkonzern Reckitt Benckiser mit Zweitquartalszahlen auf. Der Konzern musste nach einem Quartal "etwas unterhalb der Erwartungen" auch die Jahresziele tiefer stecken. An der Börse gab es darauf ein Minus von 3,22 Prozent.

Spaniens Oberstes Gericht hat unterdessen im Rahmen einer Spionage-Affäre eine förmliche Untersuchung gegen die zweitgrößte Bank des Landes BBVA eingeleitet. Es soll geprüft werden, inwieweit die BBVA in Bestechung, Korruption und die Offenlegung von Firmengeheimnissen rund um die Abwehr einer unerwünschten Übernahmen involviert war. BBVA-Aktien gaben in Madrid um knapp 3 Prozent nach.