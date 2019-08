WZ Online

Wien/Schwechat/Dublin. Der irische Billigflieger Ryanair hat der Belegschaft der österreichischen Tochter Lauda mit Jobabbau gedroht. Vom fliegenden Personal werden Zugeständnisse und mehr Effizienz verlangt: Gibt es dazu bis 14. August keine Vereinbarung, gehen 30 Jobs verloren - außerdem will Ryanair dann eigene, billiger betriebene Maschinen in Wien stationieren. Die Gewerkschaft in Wien ist entrüstet.

In der vida war am Donnerstag von "sozialpartnerschaftlicher Unart" die Rede. "Wir sind empört, in welcher Art und Weise die Aufforderung zu KV-Änderungen und -Verhandlungen an den Betriebsrat und die Belegschaft seitens der Lauda-Geschäftsführung kommuniziert wurde", erklärte Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, den per Rundschreiben der Ryanair-Tochter Lauda angedrohten Personalabbau.

Von Zahl der tatsächlich gearbeiteten Stunden hängt Höhe des Gehalts ab

Solche Unarten könnten nur in Branchen einreißen, die keinen Branchenkollektivvertrag hätten. Erneuert wurde heute die Forderung an die Wirtschaftskammer, für das Bordpersonal der Fluggesellschaften einen solchen Branchen-KV zu verhandeln, der für alle Marktteilnehmer gleiche Spielregeln garantiere.

Bei den Airlines mit Basis in Wien sähen alle Kollektivverträge Gehaltsmodelle vor, deren Höhen an die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden gekoppelt seien. Vor allem bei Lauda sei dieses Modell überproportional stark ausgeprägt, so die vida. Allerdings seien die Beschäftigten bei der Höhe ihres Einkommens vollständig von den im Dienstplan zugeteilten Flugstunden abhängig. Von der Zahl der tatsächlich gearbeiteten Stunden hänge schließlich die Höhe des Gehalts ab.

Inhaltlich stehe die Gewerkschaft sachlichen Gesprächen durchaus ergebnisoffen gegenüber. Es mache aber immer noch der Ton die Musik. Wenn die Produktivität der Beschäftigten auf sinnvolle Weise gesteigert werden solle, bedeute das für das Personal auch mehr Einkommen, erwartet die Gewerkschaft. In einem ersten Schritt werde dazu der Betriebsrat die Gespräche mit der Geschäftsführung suchen. Die Arbeitnehmervertretung machte heute aber auch darauf aufmerksam, dass die angedachten Regelungen des Unternehmens nicht ohne KV-Änderungen funktionieren werden. (apa)