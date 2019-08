Fabian Kretschmer

Tokio/Seoul. Was Südkoreas Regierung bereits seit Wochen befürchtet, ist nun am Freitag Realität geworden: Die japanische Regierung hat sein Nachbarland Südkorea von seiner "weißen Liste" bevorzugter Handelspartner gestrichen.

Die jüngste Eskalation in einem sich verschärfenden Konflikt zwischen den zwei Nachbarländern Ostasiens hat in Südkorea einen massiven Aufschrei ausgelöst: Präsident Moon Jae In berief umgehend eine Krisensitzung ein und trat anschließend sichtlich erbost vor die Fernsehkameras: "Ich warne eindrücklich, dass die japanische Regierung allein verantwortlich für das sein wird, was künftig passiert", sagte der linksgerichtete Politiker. Dann salutierte er mit rechter Hand vor der Brust zur südkoreanischen Flagge, während die Nationalhymne ertönte. Nur wenig später erklärte seine Partei, dass Japan nun endgültig eine "wirtschaftliche Kriegserklärung" verkündet habe.

Die Botschaft ist deutlich: Südkorea gibt sich kampfbereit – gegen eine Nation, die dem Land am Han-Fluss ein bis heute andauerndes Trauma hinzugefügt hat.

Wer die Hintergründe dieses jahrzehntelang anhaltenden Konflikts verstehen möchte, muss an einem Mittwochmittag einen Blick vor die japanische Botschaft in Seoul werfen: Hunderte Aktivisten, Oberschüler, Fernsehteams und Bereitschaftspolizisten haben sich auf den Bürgersteig der von Glastürmen gesäumten Straße gedrängt. Mit Regenschirmen trotzt die Masse den koreanischen Sommermonsun, Schlachtchöre übertönen den Mittagsverkehr. Nonnen setzen Stoßgebete ab, ältere Herren in Funktionskleidung verteilen Süßigkeiten an die anwesenden Teenager.

Woche für Woche erinnern sie an die Gräuel der ehemaligen Kolonialmacht Japan, das die koreanische Halbinsel zwischen 1910 und 1945 besetzt hatte. Es geht um die tausenden "Trostfrauen", die das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs in die Zwangsbordelle der Armee rekrutiert hatte. Oder Zwangsarbeiter, die von japanischen Unternehmen während der Kolonialzeit brutal ausgebeutet wurden. Die Entschuldigungen, die die Nachkriegsregierungen Tokios immer wieder ausgesprochen haben, werden von den linksgerichteten Demonstranten nur als halbherzig und unaufrichtig abgetan.

Unvollendete Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte