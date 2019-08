Can Merey Ulf Mauder Andreas Hoenig

Washington/Berlin. (dpa) Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die Demokraten in Washington liegen bei den meisten Themen über Kreuz. In einem Punkt herrscht aber weitgehend Einigkeit zwischen den beiden Parteien und auch dem Präsidenten: Bei der Ablehnung der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die nach ihrer zum Jahresende geplanten Fertigstellung Gas von Russland nach Deutschland transportieren soll, und zwar unter Umgehung der Ukraine. Seit langem drohen die USA wegen der Pipeline mit Sanktionen - die nun wahrscheinlicher geworden sind.

Mit überwältigender Mehrheit stimmte der Auswärtige Ausschuss des US-Senats vergangene Woche für den parteiübergreifenden Entwurf eines Sanktionsgesetzes. Als nächstes müssen der Senat und das Abgeordnetenhaus abstimmen, derzeit ist das Parlament allerdings in der Sommerpause. Schließlich muss Trump das Gesetz noch unterschreiben. Sollte das Ausschuss-Votum die Mehrheitsverhältnisse insgesamt widerspiegeln, dürfte der Entwurf im Kongress gute Chancen haben: 20 Senatoren stimmten dafür, nur zwei dagegen.

Republikaner und Demokraten im Gleichklang

Eingebracht haben den Entwurf die Senatoren Ted Cruz (Republikaner) und Jeanne Shaheen (Demokraten). "Ich fordere meine Kollegen im Senat dringend dazu auf, unser Gesetz schnell zu verabschieden und dafür zu sorgen, dass der Bau von Nord Stream 2 gestoppt wird", so Cruz. Shaheen sieht in der Pipeline "ein weiteres Mittel, durch das Russland seinen schädlichen Einfluss ausweiten kann, indem es Europas Energieabhängigkeit ausnutzt".

Die russische Politik tut den Widerstand der USA, aber auch der EU-Staaten wie Polen oder den baltischen Ländern als offensichtliche Versuche ab, den Europäern teures Fracking- und Flüssiggas mit langen und kostspieligen Transportwegen aus den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Die Sanktionspolitik der USA diene allein deren wirtschaftlichen Interessen, Russland in die Knie zu zwingen. Die EU-Wirtschaft mit ihren Konjunkturproblemen brauche günstige Preise, betonen russische Politiker. Dass Moskau seine Gasmacht benutzen könne, weisen sie zurück.

Senator Cruz will die geplanten Sanktionen nicht so verstanden wissen, dass sie sich gegen Verbündete richteten, im Gegenteil. Der Entwurf trägt den fragwürdigen Titel "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit". Senatorin Shaheen nennt es "die Antwort des Senats auf diejenigen mit legitimen Sicherheitsbedenken in Europa, darunter viele in Deutschland, die ignoriert wurden". Bei der Nord Stream 2 AG ist der russische Konzern Gazprom einziger Anteilseigner. Mehr als 1700 Kilometer oder 70 Prozent der beiden Stränge der Leitung seien bereits verlegt.

Projekt kann kaum noch verhindert werden

Die Sanktionen zielen besonders auf die Betreiber der Schiffe ab, die die Rohre in der Ostsee verlegen - derzeit sind das eine Schweizer und eine italienische Firma. So könnten etwa Einreiseverbote gegen deren Manager und Hauptaktionäre verhängt werden, ihr etwaiger Besitz in den USA könnte eingefroren werden. Konzerne, die mit Nord Stream 2 zu tun haben, könnten von US-Finanzmärkten weitgehend ausgeschlossen werden. Betroffen wären beispielsweise auch Firmen, die die Schiffe versichern. Russland verfügt nicht über derart hoch spezialisierte Schiffe, wie sie zur Zeit beim Verlegen der Pipeline zum Einsatz kommen - und wie sie weltweit nur eine Handvoll Firmen betreiben.

Experten gehen nicht davon aus, dass Nord Stream 2 noch verhindert werden kann. Eugene Rumer von der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace warnte im US-Portal "Politico", das geplante Gesetz "wird Gazprom, seine deutschen oder europäischen Partner oder die Schikane-Gewohnheiten des Kreml nicht ändern. Noch wird es die Pipeline stoppen, die die notwendige Finanzierung hat und zu mehr als zwei Dritteln fertig gestellt ist." Stattdessen drohten Sanktionen, das Verhältnis zu Deutschland zu untergraben.