Rom. Das politische Chaos in Italien könnte eine Wirtschaftskrise in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach sich ziehen. Das Platzen der Regierungskoalition und die Aussicht auf eine mögliche Neuwahl wirken sich bereits jetzt auf die angeschlagene italienische Wirtschaft aus.

Die werde "für die Folgen aus dieser Krise bezahlen" müssen, sagte Carlo Alberto Carnavale Maffe, Professor an der Bocconi-Universität in Mailand, der Nachrichtenagentur AFP. Die Reaktion der Märkte und Ratingagenturen ließ schon nach Vizepremier Matteo Salvinis Aufkündigung des Bündnisses zwischen seiner rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung nicht lange auf sich warten. Nur Stunden nach Beginn der politischen Krise vor knapp zwei Wochen war der Leitindex an der Mailänder Börse bereits abgestürzt.

"Unsicherheit hat einen Preis - nämlich den Spread und die mögliche Abwertung Italiens durch die Ratingagenturen", betonte Carnavale Maffe. Die Agentur Fitch bewertet Italiens Kreditwürdigkeit derzeit mit "BBB" - also nur zwei Stufen über dem sogenannten Ramschniveau und mit negativem Ausblick.

Um Italiens Wirtschaft steht es bereits jetzt nicht gut. Im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnete das italienische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Nullwachstum. Für das Gesamtjahr prognostizieren die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds ein mageres Wachstum von 0,1 Prozent, die Regierung in Rom erwartet 0,2 Prozent. Einige Experten sind allerdings pessimistischer - und sehen das Land sogar auf dem Weg in eine neue Rezession.

Die Schwäche der italienischen Wirtschaft hat einerseits mit dem gesamteuropäischen Abschwung und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zu tun, andererseits aber auch mit der Zurückhaltung italienischer Unternehmen, die sich Sorgen machen wegen der weltweiten Wirtschaftsentwicklung sowie der politischen Instabilität im eigenen Land.

Die Konsequenzen sind schon seit einiger Zeit sichtbar: Die Arbeitslosigkeit in Italien liegt bei 9,7 Prozent, bei den 15- bis 24-Jährigen sogar bei 28 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Arbeitslosenrate in der Eurozone bei 7,5 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei 15,4 Prozent.

Hinzu kommt die hohe Verschuldungsrate von 132 Prozent des italienischen BIP. Das einzige Land in der Eurozone mit einer höheren Verschuldung ist Griechenland.

Steuersenkung versprochen

Wiederholte Forderungen aus Brüssel in Richtung Rom, das Staatsdefizit zu reduzieren, führten immer wieder zu Konflikten zwischen dem populistischen Kabinett in Rom und der EU-Kommission in Brüssel. Schließlich willigte die Regierung ein, die Neuverschuldung heuer bei 2,04 Prozent statt der ursprünglich geplanten 2,4 Prozent des BIP festzuschreiben. Der für seine beständige EU-Kritik bekannte Salvini verurteilte aber wiederholt das "Brüsseler Diktat" sowie die aus seiner Sicht zu große Kompromissbereitschaft von Wirtschaftsminister Giovanni Tria.

Erst vor kurzem schloss Salvini zwar ein Defizit von vier oder fünf Prozent des BIP aus. Der Innenminister erklärte aber: "Die Dogmen aus Brüssel sind nicht heilig." Es werde "definitiv zu einer Konfrontation mit Europa" über das Budget kommen, warnte er - wohl in der Hoffnung auf eine künftige Regierungsbeteiligung.

Salvini, dessen Wählerbasis vor allem aus Kleinunternehmern und Handwerkern aus Norditalien besteht, wirbt für einen "mutigen" Staatshaushalt. Den Wählern verspricht er etwa erhebliche Abgabenkürzungen und große Bauprojekte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Noch am Dienstag hielt er sich damit nicht zurück und kündigte eine massive Steuersenkung an. "Die Lega plant ein Budget für das Jahr 2020 mit Maßnahmen in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro", erklärte Salvini im Interview mit dem Radiosender "Radio 24".

Eine weitere seiner Zusagen betrifft die vom Parlament bereits beschlossene Mehrwertsteuererhöhung. Diese will Salvini verhindern - trotz der 23 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen, die es einbringen würde.