"Wiener Zeitung": Sie waren von 2003 bis 2011 Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Finanzkrise hat 2007 begonnen, weil die Hypothekenblase in den USA geplatzt ist. Was hat Sie damals am meisten überrascht?

Jean-Claude Trichet: Schon in den Jahren vor Ausbruch der Krise, 2006 und in der ersten Jahreshälfte 2007, haben einige Notenbanker und auch einige CEOs kommerzieller Banken beobachtet, dass der Markt das Volumen der akkumulierten Finanzrisiken und den Preis dieser Risiken unterbewertet hat. Als der Hypothekenmarkt zusammengebrochen ist, kann ich nicht sagen, dass mich das sehr überrascht hat. Ich beziehe mich da auf Diskussionen in Basel, insbesondere auf das Treffen der Notenbanken und das Treffen der Notenbanken mit dem privaten Sektor.

Als die Blase geplatzt ist, wirkte das wie eine unaufhaltsame Schockwelle, die den gesamten Finanzmarkt erschüttert.

In hektischen Zeiten arbeitet der Markt überwiegend binär. Es gibt nur Ja oder Nein, rauf oder runter. Eine reibungslose, dauerhafte und angemessene Entwicklung der Marktpreise funktioniert nicht mehr. Deswegen musste damals in Europa die erste mutige, unkonventionelle Entscheidung von der Zentralbank getroffen werden. Am 9. August 2007 hat die EZB entschieden, dass die europäische Wirtschaft unbegrenzte Liquidität erhalten soll. Wir stellten damals 95 Milliarden Euro zur Verfügung. Die binäre Natur des Marktes war zu der Zeit sehr deutlich zu sehen. Trotzdem waren wir weiter im Marktabschwung. Dieses Phänomen wiederholte sich nach dem Crash der US-Investmentbank Lehman Brothers und bei der Staatsschuldenkrise. Die am meisten gefährdeten Euroländer wurden ohne Probleme vom Markt finanziert - bis zu einem plötzlichen Stop; die Finanzierung wurde dann quasi unmöglich. Das sind sehr kritische Situationen, die sehr schwer zu bewältigen sind. Die Zentralbanken und die zuständigen Behörden müssen alles tun, was sie können, um solche Situationen im Vorhinein zu verhindern und ein Maximum an Wachsamkeit und Kontrolle aufbieten, um mit dem umzugehen, was dann passieren kann.

Wir haben seit mehr als zehn Jahren niedrige Zinsen. Viele gehen davon aus, dass dieser Zustand noch zehn bis fünfzehn Jahre anhalten dürfte.

Es gibt unter Theoretikern die Tendenz, jeden Ist-Zustand für die Zukunft fortzuschreiben. Ich sehe keinen Grund, warum wir fortdauernd das gegenwärtige Niveau mit sehr niedriger Inflation und sehr niedrigem beziehungsweise negativem Zins haben werden. Das ist vorübergehend, denn niemand ist zufrieden damit. Aber natürlich müssen die Notenbanken tun, was sie tun müssen in Zeiten, in denen das plötzliche Auftreten eines Deflationsrisikos tatsächlich besteht. Aber ich hoffe, die anderen Partner in den entwickelten Industrieländern - der private Sektor, die Sozialpartner, die Regierungen und die Parlamente - werden alle ihre Verantwortung wahrnehmen und die Notenbanken mit der Bürde dieser ungewöhnlichen Situation nicht alleine lassen.