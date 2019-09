Essen. (dpa/reu) Ein Rennradfahrer fegt durch ein Hüttenwerk. Im Hintergrund sprüht glühender Stahl Funken. Auf dem Fahrradrahmen ist das Logo von Thyssenkrupp zu erkennen. Rennräder aus Stahl sind das neueste Produkt aus dem Riesenreich des Konzerns aus dem Ruhrgebiet. "Unbreakable" (unzerbrechlich) lautet ein Hashtag in dem Werbevideo. Der deutsche Stahl- und Industriekonzern mit mehr als 200-jähriger Geschichte wirkt derzeit aber alles andere als unzerbrechlich. Nach roten Zahlen und wiederholten Strategiewechseln droht Thyssenkrupp gar der Abstieg aus dem Aktienindex DAX.

Ob es dazu kommt, gibt die Deutsche Börse am Mittwoch nach Handelsschluss bekannt. Dass Thyssenkrupp, dessen Vorläufer Thyssen zu den DAX-Gründungsmitgliedern zählt, die Top-Liga der deutschen Börsenwerte wahrscheinlich verlassen muss, ist auch Konzernchef Guido Kerkhoff klar. "Es gibt gerade Wichtigeres, als der Zugehörigkeit zu einem Index nachzutrauern", sagte er dem "Spiegel".

Während das Rennrad aus Stahl Emotionen wecken soll, geht es beim DAX um kalte Zahlen. Wer bei Marktkapitalisierung oder Börsenumsatz nicht mehr zu den Top 40 gehört, kann den Regeln zufolge aus dem Leitindex fliegen. Bei beiden Werten sieht es für die Essener schon lange nicht mehr gut aus. Nicht einmal mehr sieben Milliarden Euro bringt der Konzern mit seinen weltweit mehr als 160.000 Mitarbeitern an Börsenwert auf die Waage. Der Triebwerksbauer MTU oder der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen könnten Thyssenkrupp im DAX ablösen.

Angst vor der Zerschlagung

Für Thyssenkrupp könnte das aber nicht nur einen Imageverlust bedeuten. "Der Abstieg aus dem DAX hätte auf jeden Fall einschneidende Folgen für die Aktie von Thyssenkrupp", meint Dirk Schiereck, Professor für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Inzwischen lägen sechs bis sieben Prozent aller DAX-Aktien in passiven Fonds, die den DAX nachbauen würden. "Das bedeutet, dass sechs bis sieben Prozent der Thyssenkrupp-Aktien demnächst den Besitzer wechseln könnten." Dann sei ein Angriff auf den Konzern ein Stück einfacher, "weil mehr Aktien verfügbar sind".

Das Schreckgespenst einer Zerschlagung geht bei Thyssenkrupp schon länger um. Kerkhoff will unter anderem mit dem Börsengang der profitablen Aufzugssparte dagegenhalten. So soll Geld in die Kassen kommen, mit dem auch der Stahlbereich stabilisiert werden soll. Denn entgegen ursprünglicher Planungen bleibt Stahl nach dem Veto der EU-Wettbewerbshüter gegen die Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel notgedrungen Kerngeschäft des Ruhrkonzerns.