"Wiener Zeitung": Bei der am Donnerstag in Frankfurt beginnenden Internationalen Automobilausstellung (IAA) wird Klimaschutz das zentrale Thema sein. So wird in den Messehallen nicht nur die Elektromobilität viel stärker im Fokus stehen als bei der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren, erstmals sieht sich die IAA auch mit Demonstrationen von Klimaschützern konfrontiert. In vielen europäischen Ländern sind die Zulassungszahlen von Elektroautos aber nach wie vor verschwindend gering. Wie lange wird es ihrer Meinung nach dauern, bis die Elektrowende vollzogen ist und zumindest 50 Prozent Elektroautos auf den Straßen sind?

Ferdinand Dudenhöffer: 50 Prozent Elektroautos auf den Straßen wird noch lange dauern. Denn der Bestand wird ja durch die Neuzulassungen immer nur leicht verändert. Vielleicht ist es 2040 so weit, vielleicht auch schon 2035. Wichtig ist jetzt, dass wir die Zulassungen nach oben bringen, das heißt, dass die neuen Autos Elektroautos sind. Dann werden die Fahrzeuge, die fünfzehn Jahre im Markt sind, Stück für Stück rausfallen.

Ferdinand Dudenhöffer ist einer der renommiertesten Autoexperten im deutschsprachigen Raum. Der 68-Jährige ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und leitet das von ihm gegründete CAR - Center Automotive Research.

Woran liegt es, dass die Elektromobilität nicht schneller vorankommt? Wollen die Menschen ihre großen Diesel-SUVs einfach nicht gegen Elektroautos eintauschen?

Die Menschen wollen deshalb nicht so richtig, weil sie es nicht kennen. Es ist eine völlige neue Technologie. Den Diesel und den Benziner, den kennt man, mit dem ist man groß geworden. Und jetzt soll auf einmal ein anderes Auto kommen, das teurer ist und derzeit oft noch Komforteinbußen bringt, weil die Reichweite nicht so groß ist und das Ladenetz noch kaum ausgebaut ist. Und an den Ladesäulen im öffentlichen Raum ist der Preis für den Strom äußerst unterschiedlich, zum Teil sind das Apothekerpreise. Die Industrie wollte zudem vor allem mit Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen in die Zukunft gehen. Es gibt also mehrere Gründe, warum wir bis heute mit angezogener Handbremse in Richtung Elektromobilität unterwegs sind.

Was kann oder sollte getan werden, um das zu beschleunigen?

Das Wichtigste, was getan werden musste, hat bereits die EU-Kommission mit der Verschärfung der Abgasvorschriften erledigt. Das heißt, der Hochlauf kommt jetzt, weil die Strafen für Autobauer, die zu wenige Elektroautos produzieren und verkaufen, einfach zu hoch sind. Mittelfristig würden diese Strafzahlungen sogar das Überleben eines Unternehmens gefährden. Die einzelnen Länder, Städte und Kommunen müssen jetzt die Voraussetzung schaffen, dass die Fahrzeuge auch bei den einzelnen Menschen gut ankommen und angenommen werden. Gerade in Großstädten wie Wien, München oder Hamburg gibt es viele Leute, die kein Haus haben, sondern in Miet- oder Eigentumswohnungen leben, und da ist es wichtig, dass eine entsprechende Anzahl an Ladesäulen gebaut wird. Das läuft zwar jetzt schon, aber noch immer sehr planlos. Gleichzeitig müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die Langstreckenfähigkeit durch die Ladeinfrastruktur gewährleistet wird. Tesla hat uns das ja bereits vor fast zehn Jahren vorgemacht, indem von Norwegen bis zum Mittelmeer herstellereigene Supercharger-Stationen aufgestellt wurden. Man kann also quer durch Europa fahren und sein Auto in 20 Minuten wieder auf 80 Prozent der Kapazität aufladen. Genau daran arbeiten jetzt auch die anderen Autobauer.