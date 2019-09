Joseph Stiglitz: "Eine Mehrheit der Amerikaner vertraut heute wieder auf den Staat." - © Andrei Pungovschi

"Wiener Zeitung": Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die Weltwirtschaft. Was motiviert US-Präsident Donald Trump zu seiner Haltung gegenüber Peking?

Joseph E. Stiglitz: Trump stößt sich vor allem am Handelsdefizit mit China. Er ist der Meinung, dass es viel zu hoch ist. Praktisch jeder Ökonom ist aber der Meinung, dass Donald Trumps Argumentation totaler Schwachsinn ist. Denn bilaterale Handelsbilanzdefizite sind kein Problem.

Was ist dann das Problem?

Das multilaterale Defizit ist das Problem. Aber das hat die Politik von Trump - etwa die Steuersenkungen für die Superreichen und die Unternehmen - sogar noch schlimmer gemacht.

Trump beschuldigt Peking zudem der Währungsmanipulation. Ist da nicht etwas dran?

Vor fünf Jahren mag das vielleicht gestimmt haben, dass der chinesische Yuan unterbewertet war, heute spielt das keine Rolle mehr.

Was ist mit den Globalisierungsverlierern, mit jenen, die im Zuge der Deindustrialisierung ihre Arbeitsplätze verloren haben?

Da ist nicht China der Schuldige, sondern das Problem ist, dass die Vereinigten Staaten nicht willens oder in der Lage waren, jenen zu helfen, die in den vergangenen Jahren Opfer der Deindustrialisierung geworden sind. Länder wie Deutschland, Schweden, Korea oder Japan haben das viel besser hingekriegt. Diese Länder haben es geschafft, ihre Industriebasis einigermaßen zu bewahren, es sind dort auch viel mehr neue Arbeitsplätze im Servicesektor entstanden. Es gibt keinen Grund, warum die USA keine effiziente Stahlindustrie haben sollten. Aber die Manager waren kurzsichtig, sie haben nicht die notwendigen Investitionen getätigt. Deutschland hingegen hat heute eine sehr effiziente und spezialisierte Stahlindustrie, die nach wie vor vielen Menschen Jobs bietet. Ein weiteres Argument: Wir sollten unsere Ökonomie in eine grüne Wirtschaft umbauen, aber was machen wir? Wir sorgen dafür, dass die Importe billiger Solarpaneele aus China unterbleiben und schützen gleichzeitig rund 50.000 Jobs in der Kohle-Bergbauindustrie, anstatt dass diese Arbeiter viel bessere Jobs bei der Installation von Solarpaneelen bekämen.

Ist es möglich, wieder neue Industrie-Arbeitsplätze in den USA zu schaffen?

Wenn Trump die Industrie wieder zurück nach Amerika holen möchte, steht er vor dem Problem, dass in solchen neuen, top-modernen Industriebetrieben der größte Teil der Arbeit von Robotern erledigt werden würde. Egal, ob Trump nun ein neues Handelsabkommen ausverhandelt oder nicht, auch in Zukunft wird der größte Teil jener Güter, die wir in den USA täglich verwenden, wenn schon nicht mehr in China, dann eben in Sri Lanka, Vietnam, Bangladesch oder Korea produziert. Tatsache ist: Diese Jobs werden nicht nach Amerika zurückkommen.