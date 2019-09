WZ Online

Shanghai. Der US-Technologiekonzern Apple und sein Auftragsfertiger Foxconn haben gegen das chinesische Arbeitsrecht verstoßen. Die Konzerne haben am Montag eingeräumt, in China zu viele Zeitarbeiter zu beschäftigen. Betroffen sei vor allem die weltgrößte iPhone-Fabrik.

Apple und Foxconn mussten Stellung beziehen, nachdem am Montag ein Bericht der NGO "China Labor Watch" den beiden Unternehmen zahlreiche Verstöße gegen das chinesische Arbeitsrecht vorgeworfen hatte. Laut chinesischem Arbeitsrecht dürfen Zeitarbeiter maximal 10 Prozent der gesamten Belegschaft ausmachen.

Zeitarbeiter genießen viel weniger Rechte als angestellte Arbeiter und gelten als billiger.

Foxconn wieder in den Schlagzeilen

Das taiwanische Unternehmen Foxconn gilt mit seinen Fabriken in China als unerlässlich für die Produktion von Apple Produkten, wie dem nächsten iPhone, das am Dienstag vorgestellt werden soll. Foxconn gerät aber wegen bedenklicher Arbeitsbedingungen immer wieder in die Schlagzeilen.

Apple ist schon allein wegen der Corporate Social Responsibility dazu verpflichtet, die Gesetze der Länder zu achten, in denen der Konzern produzieren lässt - selbst wenn es sich um in der Produktionskette ausgelagerte Tätigkeiten handelt. Auch die Vertragsunternehmen von Apple müssen sich an die Standards halten.

In einem veröffentlichten Statement erklärte Apple demnach auch, man habe den Prozentsatz der Zeitarbeiter untersucht und habe feststellen müssen, dass "unsere Standards überschritten" worden sind. Man würde mit Foxconn zusammenarbeiten, um das Problem "sofort zu lösen".

Apple wollte aber nicht Stellung beziehen, ob es sich um einen tatsächlichen Bruch des chinesischen Arbeitsrechts handelt.

Apple räumt dafür ein minderes Vergehen ein, nämlich dass Praktikanten bei einem Zulieferbetrieb in der Nacht Überstunden gemacht haben - entgegen der Unternehmenspolitik. Dieser Umstand sei aber "korrigiert" worden. Die Praktikanten hätten die Überstunden außerdem freiwillig gemacht und seien dafür entlohnt worden.

Foxconn bestätigt: "War nicht im Einklang mit den Richtlinien"

Auch Foxconn bestätigte, man habe sich zu sehr auf Zeitarbeiter verlassen, die intern auch "Depeschen-Arbeiter" genannt werden. "Wir haben Indizien gefunden, dass die Verwendung von Depeschen-Arbeitern und die geleisteten Überstunden von unseren Angestellten nicht im Einklang mit den Richtlinien des Unternehmens war", hieß es von Foxconn.

Man werde sich aber nun sofort um die Problembehebung kümmern.

Die USA und China sind derzeit in einem erbitterten Handelsstreit verwickelt. Gerüchten zufolge überlegt Apple, auch einen Teil der Produktion aus China hinaus zu verlagern. (Reuters, wak)