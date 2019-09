WZ Online

Frankfurt. EZB-Präsident Mario Draghi dürfte auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch einmal ein großes geldpolitisches Feuerwerk zünden. Beobachter gehen davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt die bereits sehr offenen Geldschleusen noch weiter aufreißen wird. Erwartet wird ein ganzes Bündel an Schritten zur Stützung der Konjunktur.

Wieso? Eingetrübte Konjunkturaussichten, eine aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) viel zu schwache Inflation und dazu die US-Handelskonflikte und der nahende Brexit: Das setzt die Währungshüter mächtig unter Zugzwang. Für Draghi ist es bereits das vorletzte Zinstreffen. Ende Oktober läuft seine Zeit am Steuer der Euro-Notenbank nach acht Jahren ab. Für ihn übernimmt die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde.

Strafzinsen und Ausweitung der Geldmenge

Womit können Marktteilnehmer rechnen? Der Leitzins liegt bereits bei Null. Aber es könnte einen erhöhten Strafzins für geparktes Geld geben, vielleicht in Form von einem Staffelzins - das könnte von bisher minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent, vielleicht sogar auf minus 0,6 Prozent gesenkt werden. Außerdem dürften neue Anleihenkäufe anstehen - um so Geld in den Markt zu bekommen. Der Umfang der Schritte dürfte dabei auch von neuen Inflations- und Wachstumsprognosen der EZB-Volkswirte abhängen, die den Euro-Wächtern am Donnerstag vorliegen werden.

Eine Neuauflage der Anleihenkäufe ist im EZB-Rat wesentlich strittiger, wie unlängst von Notenbank-Insidern zu erfahren war. Bundesbank-Chef Jens Weidmann, EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger, der Notenbankchef der Niederlande, Klaas Knot, und zuletzt auch der Gouverneur der Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, hatten alle öffentlich Bedenken geäußert. Dafür hatte am Montag erstmals der Gouverneur der spanischen Notenbank, Pablo Hernández de Cosdie öffentlich Stellung bezogen - und Draghis etwaiger Geldschwemme den Rücken gestärkt.

Die EZB erwarb bereits fast vier Jahre lang bis Ende 2018 Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Umfang von 2,6 Billionen Euro. Das Programm war dann zu einem Zeitpunkt eingestellt worden, als es der Konjunktur deutlich besser ging.Letztmalig hatte die EZB im Jahr 2011 ihre Schlüsselzinsen angehoben. (apa/Reuters/wak)