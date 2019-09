Riad. (rs) Erste Überlegungen für einen Börsengang von Saudi Aramco hatte es bereits im Frühjahr 2016 gegeben. Doch das damals avisierte Zieldatum für das Debüt des weltweit größten Ölkonzern wurde im Lauf der folgenden Monate und Jahre immer weiter nach hinten verschoben. Aus 2017 wurde 2018, aus 2018 dann 2019. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden die Pläne schließlich überhaupt auf Eis gelegt, nachdem es zu internen Streitigkeiten über die Wahl des zweiten Börsenplatzes und über die finanzielle Bewertung des saudischen Staatskonzerns gekommen war.

Nun nimmt Saudi Aramco einen neuen Anlauf zum größten Börsengang aller Zeiten. In den kommenden Tagen soll Insidern zufolge die Entscheidung für die Geldhäuser fallen, die die Milliarden-Emission begleiten. Die US-Banken JPMorgan und Morgan Stanley sowie die saudi-arabische National Commercial Bank (NCB) hätten gute Chancen, eine führende Beratungsrolle zu bekommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Mit ins Boot geholt werden sollen den Insidern zufolge auch die Banken Citi, Goldman Sachs, HSBC und Samba Financial Bank. Die Deutsche Bank hatte beim ersten Versuch einer Aktienplatzierung von Saudi Aramco ebenfalls keinen Platz in der ersten Reihe gehabt und ist nun zunächst auch nicht dabei.

Zweiter Handelsplatz noch offen

Laut dem saudischen Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman, der den Posten erst vor wenigen Tagen übernommen hatte, soll der Gang aufs Börsenparkett so bald wie möglich erfolgen. Den von Reuters zitierten Insidern zufolge dürfte der Börsengang damit noch vor Ende dieses Jahres über die Bühne gehen. Dabei soll Saudi Aramco zunächst an der heimischen Börse gelistet werden, später dann an einem internationalen Handelsplatz. Laut den ursprünglichen, 2018 auf Eis gelegten Plänen sollten fünf Prozent an die Börse gebracht werden, die nach Vorstellungen von Kronprinz Mohammed bin Salman bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen sollten. Saudi Aramco wäre dabei insgesamt mit zwei Billionen Dollar bewertet worden.

Noch ist den Insidern zufolge offen, an welcher Börse im Ausland die Aktien gelistet werden können. New York sei bereits aus dem Rennen, da ein Listing dort mit zu vielen rechtlichen Risiken verbunden wäre. Gute Chancen würden dagegen London zugerechnet, hatten mehrere mit den Plänen vertraute Personen vor ein paar Tagen gesagt.

Mit einer Produktion von zuletzt mehr als 13 Millionen Barrel pro Tag ist Saudi Aramco nicht nur mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Der Konzern, der vor seinen Börsenplänen kaum Einblick in seine Geschäftsgebarung gegeben hat, macht dank extrem hoher Margen auch astronomische Gewinne. So beliefen sich die Netto-Erlöse im Vorjahr auf 111,1 Milliarden Dollar. Saudi Aramaco verdiente damit um 30 Milliarden mehr als die Rivalen Chevron, Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell und Total zusammen.

Totalumbau der Wirtschaft

Der Börsengang des Ölgiganten ist zentraler Teil eines großangelegten Umbaus der saudischen Wirtschaft, für den Mohammed bin Salman verantwortlich ist. Mit dem "Vision 2030" genannte Plan verfolgt der mächtige Kronprinz das Ziel, das islamisch-konservative Königreich, in dem der Öl- und Gassektor nach wie vor den Großteil der Exporteinnahmen generiert, unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen. So ist etwa auch ein gigantisches Infrastruktur-Projekt zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Akaba geplant, wo sich Unternehmen aus allen möglichen Branchen wie der Energie- und Wasserwirtschaft, der Biotechnologie und der Unterhaltungsbranche ansiedeln sollen.