Wien/Frankfurt. Es ist eine der letzten zinspolitischen Sitzungen der Europäischen Zentralbank unter Mario Draghi. Der Italiener übergibt im November seinen Vorsitz an Christine Lagarde.

Heute, Donnerstag, darf um 13.45 Uhr mit dem Ergebnis der Sitzung erwartet werden.

Angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung und der Schwäche des Welthandels seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, hatte Draghi unlängst gesagt. Der Kapitalmarkt vernahm die Rufe - und rechnet mit einer Neuauflage des Anleihenkaufprogramms, dem berühmten Quantitative Easing, der Flut des billigen Geldes, das dann den Aktienmarkt in neue Höhen tragen könnte.

Andere Experten glauben nicht, dass Mario Draghi tatsächlich wieder das ganze Pulver verschießt. Zu ihnen gehört Markus Müller, der Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Es wird laut Müller vor allem auf eine Verschärfung des Strafzinssatzes bei geparkten Geld geben.

Derzeit liegt dieser negative Einlagensatz bei minus 0,4 Prozent. "Es könnte zu einer Reduktion von bis zu 20 Basispunkten kommen", sagt Müller in Wien vor Journalisten - dann wäre der Strafzins sogar bei 0,6 Prozent. "Wir glauben aber auch, dass die EZB, um die Effekte für die Finanzbranche abzumildern, ein abgestuftes System bei dem negativen Einlagenzins einführen wird", damit nicht alle Finanzsektoren gleichbehandelt werden.

Noch keine Neuauflage des Anleihenkauf-Programms

Aufgrund der Konjunkturabkühlung waren sich viele sicher, dass es zu einem Anleihenkaufprogramm kommt. Aber um die Konjunktur steht es derzeit (noch) nicht so schlecht, sagt Müller. Es gebe zwei Faktoren, die Hoffnung machen: "Der Arbeitsmarkt ist solide. In der Eurozone haben wir eine Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent. Und auch der Konsum ist weiterhin stark."

Allerdings sei ein Verlust der konjunkturellen Dynamik schon spürbar. Deutschlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft, auch für das laufende Quartal sieht es nicht so rosig aus. Technisch gesehen herrsche Rezession, vor allem im industriellen Sektor. "Das ist nicht schön aber könnte, weiß Gott, schlimmer sein", sagt Müller. Es sei aber auch ein Zeichen, dass die Länder der Eurozone eine Strukturreform brauchen. Ein Umstand, den Mario Draghi auch in all seinen Pressekonferenzen hervorhebt. Strukturreformen bedeuten ein Umschichten der Volkswirtschaft, und Investieren in neue Projekte, etwa Straßen, Schienen, Bildung, Digitalisierung. "Jetzt gehen die Zentralbanken wieder hinein in den Markt und kaufen Zeit für fiskalpolitische und strukturpolitische Reformen." Aber das allein reiche nicht, es werde auch fiskalpolitische Impulse brauchen.