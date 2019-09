© M. Hirsch

Frankfurt. (wak/reuters) "Wir hatten ja gesagt, alle Instrumente sind auf dem Tisch. Heute haben wir sie verwendet."

Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), zieht bei seiner vorletzten Zinssitzung alle geldpolitischen Register: Nicht nur werden die Strafzinsen für Bankeinlagen verschärft (von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent), auch wird mit November das Anleihenkaufprogramm (das mit Ende 2018 ausgelaufen war) neu aufgelegt. Zunächst sollen pro Monat Wertpapiere im Umfang von 20 Milliarden Euro erworben werden. Ein konkretes Enddatum wurde nicht genannt. An eine Einstellung des Anleihenkaufprogramms sei erst dann zu denken, wenn die EZB den Leitzins wieder anhebt, so Draghi.

EZB-Chef Mario Draghi. - © REUTERS

Der Leitzins befindet sich seit März 2016 bei null. Und der Leitzins soll ebenfalls auf dem aktuellen Niveau gehalten werden, bis das Inflationsziel von knapp zwei Prozent in Sichtweite ist. Die Inflation lag zuletzt bei einem Prozent. Draghi formulierte klar den für ihn obersten Auftrag der EZB: die Preisstabilität - daher das Trachten nach einer Inflation von knapp zwei Prozent. Angesprochen auf die schmerzhaften Strafzinsen verweist Draghi darauf, dass die EZB kein Mandat habe, das Bankvermögen zu beschützen. "Aber wir werden die reibungslose Abwicklung der Kreditvergabe beschützen", so Draghi. Kreditvergabe funktioniere in Europa nun einmal über die Banken. Die EZB kündigte daher die erwartete Staffelung des Strafzinses an, um die Folgen abzumildern. Geplant ist ein zweistufiges System, das Ausnahmen erlaubt.

Die EZB beschloss auch, die Konditionen ihrer geplanten neuen Langfristkredite für Banken - "TLTRO III" - noch etwas vorteilhafter zu gestalten und die Laufzeit dieser Kredite von zwei auf drei Jahre zu verlängern.

Mit dem vorgelegten Maßnahmen-Paket übertrifft Draghi die Erwartungen der Marktteilnehmer. Vor allem die Tatsache, dass das Anleihenkaufprogramm neu aufgerollt wird, noch bevor die designierte neue EZB-Chefin Christine Lagarde mit November das Amt übernimmt, überrascht. Doch die EZB ist über die sich verlangsamende Konjunktur zu sehr besorgt. "Wir ergreifen Maßnahmen, wenn sie gebraucht werden", sagt Draghi: Der Gedanke, den Boden für seine Nachfolgerin zu bereiten, würde nicht diskutiert werden.

Deutlicher als bisher mahnte Draghi die Regierungen, ihren Teil zur Stärkung der Konjunktur beizutragen: "Alle Länder sollten eine wachstumsfreundliche Struktur ihrer öffentlichen Finanzen aufweisen." Hier herrsche auch absolute Einigkeit im EZB-Rat: dass Fiskalpolitik im Kampf gegen die schwache Konjunktur das Hauptinstrument werden soll. "Es ist höchste Zeit, dass die Fiskalpolitik Verantwortung übernimmt", mahnte der Italiener.

Im Begleittext zum Zinsentscheid heißt es, angesichts des eingetrübten Konjunkturausblicks seien Länder mit Handlungsspielraum im Haushalt gefordert, "wirksam und rechtzeitig" zu handeln. Die EZB erwartet für die Eurozone eine anhaltende konjunkturelle Schwächephase.

US-Präsident Trump wittert Nachteile für den US-Dollar

US-Präsident Donald Trump wirft der EZB einen Kurs auf Kosten der amerikanischen Wirtschaft vor. "Sie versuchen und schaffen es, den Euro gegen den SEHR starken Dollar abzuwerten, was den US-Exporten schadet", twitterte Trump am Donnerstag kurz nach der erneuten Lockerung der Zinspolitik durch die Frankfurter Währungshüter. Draghi ließ den Vorwurf nicht lange auf sich sitzen. "Wir haben ein Mandat: Wir wollen Preisstabilität liefern", sagte Draghi. "Wir zielen nicht auf Wechselkurse ab. Punkt."

Das EZB-Maßnahmenpaket schwächte den Euro: Er rutschte auf 1,0925 Dollar ab und näherte sich damit dem 28-Monats-Tief, das er Anfang des Monats erreicht hatte. Je schwächer der Euro, desto preislich attraktiver werden Produkte aus der Euro-Zone in anderen Währungsräumen.