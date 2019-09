WZ Online

London. Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, teilte der älteste Touristikkonzern der Welt in der Nacht auf Montag mit. Kurz zuvor hatte die britische Flugbehörde die Einstellung der Geschäfte und die Streichung aller Flüge bekanntgegeben. Sie kündigte eine Rückholaktion für Urlauber an.

"Ich würde mich gerne bei unseren Millionen Kunden und Tausenden Mitarbietern, Lieferanten und Partnern entschuldigen, die uns viele Jahre lang unterstützt haben", teilte Firmenchef Peter Fankhauser mit. "Es handelt sich um einen zutiefst traurigen Tag für das Unternehmen, das Pauschalreisen erfunden hat und Millionen Menschen rund um die Welt Reisen ermöglicht hat."

Von der Pleite betroffen sind etwa 600.000 Touristen, darunter vermutlich auch Österreicher. Hierzulande ist der Konzern insbesondere mit der Marke Neckermann Reisen präsent. Dutzende Flugzeuge im Konzern sind für den deutschen Ferienflieger Condor im Einsatz. Dieser teilte in der Nacht auf seiner Website mit, die Flüge fänden planmäßig statt. Thomas Cook war in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ein Rettungsversuch in letzter Minute scheiterte. (apa, reuters)