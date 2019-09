WZ Online

London. Der weltweit älteste Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Die Geschichte des Unternehmens war durchaus wechselvoll. Eine Chronologie:

1841 - Der in Australien geborene Firmengründer Thomas Cook organisiert für 500 Reisende in England eine Zugfahrt von Leicester nach Loughborough zu einer Zusammenkunft der Abstinenzbewegung. Die zwölf Meilen lange Strecke ist die erste Tour, die Cook auf den Weg bringt und damit der Ursprung der über 175 Jahre langen Firmengeschichte.

1855 - Thomas Cook organisiert die erste Rundreise durch Europa - vom Hafen im englischen Harwich nach Antwerpen, über Brüssel, Köln, Heidelberg, Straßburg nach Paris. Erstmals bietet Cook damit ein Komplettpaket an, das Reise, Verpflegung und Unterkunft umfasst. Der Pauschaltourismus ist geboren.

1865 - Thomas Cook eröffnet sein erstes Reisebüro auf der Fleetstreet in London.

1874 - Thomas Cook führt mit der "Cook's Circular Note" den Vorläufer des Traveller Checks in New York ein.

1896 - Bei den Olympischen Spielen in Athen ist Thomas Cook & Son der offizielle Reiseveranstalter

1919 - Thomas Cook & Son ist in Großbritannien der erste Reiseveranstalter, der Flugreisen organisiert.

1928 - Frank and Ernest Cook, die beiden Enkel des Firmengründers, setzen sich zur Ruhe und verkaufen die Firma an den französischen Betreiber von Schlafwagen, Speisewagen und Luxuszügen, Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens.

1948 - Das Unternehmen kommt unter das Dach des britischen Staatsbetriebs British Transport Holding Company.

1972 - Thomas Cook wird wieder privatisiert und von einem Konsortium bestehend aus der britischen Midland Bank, Trust House Forte und der Automobile Association übernommen.

1992 - Die Westdeutsche Landesbank (WestLB) und die deutsche Fluglinie LTU übernehmen Thomas Cook von der Midland Bank.

1994 - Thomas Cook erwirbt von der Barclays Bank deren Tochter, die Interpayment Services Limited, und wird so der führende Anbieter von Traveller Checks außerhalb der USA.