Berlin. Nach der Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook haben sich der Bund und das Land Hessen auf einen Überbrückungskredit für die deutsche Konzerntochter Condor geeinigt. Wie Condor am Dienstagabend mitteilte, liegt die Höhe des Kredits bei 380 Millionen Euro. Für den sechsmonatigen Kredit bürgt das Land Hessen nach AFP-Informationen zur Hälfte.

Condor mit Sitz im hessischen Kelsterbach hatte am Montag einen Überbrückungskredit beantragt. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte daraufhin mit, "mit Hochdruck" an einer Lösung zu arbeiten. Auch die Landesregierung in Hessen erklärte, zusammen mit dem Bund behilflich zu sein, "etwa durch eine ergänzende Landesbürgschaft". Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte am Dienstag im Hessischen Rundfunk: "Wir haben ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen. Der Bund nimmt die Hälfte und die betroffenen Länder nehmen die andere Hälfte."

Thomas Cook hatte in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet und seinen Betrieb eingestellt. Der Ferienflieger Condor erhielt sein Angebot aufrecht und beantragte dafür den Überbrückungskredit. Hunderttausende Urlauber und zehntausende Mitarbeiter sind von der Thomas-Cook-Pleite betroffen. (apa, reuters)